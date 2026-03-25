O întâlnire la nivel înalt SUA-Iran ar putea avea loc joi. JD Vance ar participa direct la discuții

Statele Unite discută, împreună cu mai mulți mediatori din regiune, organizarea unei posibile întâlniri la nivel înalt cu Iranul, care ar putea avea loc chiar joi. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Washingtonul nu a primit încă un răspuns oficial din partea Teheranului, ceea ce menține incertitudinea asupra demarării acestor negocieri.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz complică strategia SUA

Surse apropiate discuțiilor susțin că Donald Trump își dorește încheierea conflictului cât mai rapid. Totuși, situația din Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul a blocat tranzitul, face dificilă conturarea unei strategii clare de retragere pentru Statele Unite.

În paralel, americanii au înaintat Israelului și Iranului un plan detaliat, structurat în 15 puncte, care vizează oprirea ostilităților. Potrivit Washingtonului, Iranul și-ar fi dat deja acordul pentru o parte dintre prevederile esențiale incluse în acest document.

Tensiuni la Tel Aviv

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, privește cu rezerve această posibilă înțelegere. Există temeri că administrația Trump ar putea accepta un compromis care nu reflectă pe deplin interesele Israelului. Surse israeliene au explicat că un astfel de acord ar putea limita capacitatea militară a Israelului, inclusiv opțiunea de a continua bombardamentele asupra Iranului.

O altă voce din zona decizională israeliană indică faptul că există îndoieli serioase că Iranul ar putea forța Statele Unite să accepte condiții favorabile Teheranului.

Declarațiile lui Trump și rolul mediatorilor

Președintele american a afirmat marți seară că „a primit un cadou” din partea iranienilor și că negocierile se poartă în prezent „cu cine trebuie”. În același timp, a subliniat că liderii de la Teheran sunt interesați să ajungă la un acord.

Pe fondul acestor evoluții, Pakistanul și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui eventualele discuții. Oficialii de la Islamabad au transmis că sunt „pregătiți și onorați” să faciliteze întâlniri directe între cele două părți, la fel cum au făcut anterior și alte state precum Turcia sau Egipt.

SUA-Iran, întâlnire joi: posibile concesii majore din partea Teheranului

Dacă întâlnirea va avea loc, există șanse mari ca vicepreședintele JD Vance să participe direct la negocieri. În același timp, emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a transmis că iranienii ar fi acceptat deja mai multe condiții importante, inclusiv renunțarea la stocurile de uraniu îmbogățit.

O astfel de decizie ar reprezenta o concesie semnificativă din partea Iranului, deși până acum nu există o confirmare oficială din partea autorităților de la Teheran.

Planul american prevede, printre altele, eliminarea celor aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, acceptarea monitorizării internaționale prin inspectorii ONU și limitarea programului de rachete balistice. De asemenea, Iranul ar urma să reducă sprijinul pentru grupările pe care le-a susținut până în prezent.

Așteptarea unui semnal decisiv

Israelienii susțin că, în acest moment, Washingtonul așteaptă un răspuns clar din partea Iranului, posibil chiar direct de la ayatollahul Mojtaba Khamenei, înainte de a face următorul pas.

Rămâne neclar cine va reprezenta oficial Teheranul la eventualele negocieri. Pe lângă JD Vance, se discută și despre implicarea lui Mohammad Bagher Ghalibaf, o figură politică iraniană care ar fi atent analizată de administrația americană.

Dacă această întâlnire va avea loc, ea ar putea marca un moment decisiv pentru întregul conflict. Discuțiile dintre SUA și Iran nu vizează doar oprirea războiului, ci și redefinirea relațiilor de putere în regiune, într-un context extrem de sensibil din punct de vedere geopolitic, potrivit Axios.

