DCNews Stiri Vaticanul își dă acordul pentru transplanturile de organe de la animale la oameni
Data publicării: 23:30 24 Mar 2026

Vaticanul își dă acordul pentru transplanturile de organe de la animale la oameni
Autor: Dana Mihai

Vaticanul își dă acordul pentru transplanturile de organe de la animale la oameni Papa Leon / FOTO: Agerpres

Vaticanul a anunţat marţi că pacienţii catolici pot primi transplanturi de organe şi ţesuturi de la animale ca tratament al afecţiunilor care necesită astfel de intervenţii, în contextul în care xenogrefele cu organe modificate genetic de la porci sau bovine continuă să progreseze, transmite Reuters.

Într-un document de 88 de pagini care oferă îndrumări etice pentru astfel de transplanturi, Vaticanul a reafirmat o învăţătură anterioară şi a declarat că Biserica nu are nicio obiecţie faţă de astfel de tratamente, cu condiţia ca acestea să respecte cele mai bune practici medicale şi să nu trateze animalele cu cruzime.

"Teologia catolică nu are excluderi, pe bază religioasă sau rituală, în utilizarea vreunui animal ca sursă de organe, ţesuturi sau celule pentru transplant către fiinţe umane", se arată în document.

Ce sunt xenogrefele

Textul aborda xenogrefa sau transplantul de organe sau ţesuturi de la o specie la alta. Vaticanul a aprobat pentru prima dată astfel de proceduri în 2001, când acestea se aflau în stadii foarte incipiente de dezvoltare. Transplanturile de organe animale pentru uz uman sunt încă rare. Primul transplant de rinichi de la porc la om a fost realizat în Statele Unite în 2024.

Documentul Vaticanului, care a fost redactat cu ajutorul unor medici din Italia, SUA şi Olanda, a îndemnat oamenii de ştiinţă să efectueze xenogrefe într-un mod "oportun, proporţional şi sustenabil".

Citește și: Premieră la Vatican! Ce se va deschide pe terasa Bazilicii Sfântul Petru

De asemenea, Vaticanul le cere medicilor să dezvăluie riscurile xenogrefelor, inclusiv probabilitatea de respingere de către sistemul imunitar al pacientului şi posibilitatea apariţiilor unor infecţii cu microorganisme din cauza tratamentului de suprimare a sistemului imunitar al pacientului pentru a nu respinge xenogrefa.

