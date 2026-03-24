DCNews Stiri Internațional Momentul impresionant în care Israelul distruge sedii ale Hezbollah în Beirut / video
Data publicării: 20:40 24 Mar 2026

Momentul impresionant în care Israelul distruge sedii ale Hezbollah în Beirut / video
Autor: Ioana Dinu

Forțele armate israeliene au bombardat în cursul nopții trecute mai multe sedii ale grupării șiite libaneze Hezbollah din Beirut, precum și o stație de radio, potrivit informațiilor din mai multe comunicate militare difuzate marți, care detaliază modul în care trupele continuă să opereze în sudul acestei țări.

Armata israeliană a declarat că a bombardat la Beirut un cartier general al Forței Radwan, unitatea de elită a Hezbollah, unde, potrivit acesteia, erau prezenți militanți, precum și un centru de informații. De asemenea, avioane de luptă au bombardat un post al radioului Al-Nour care, conform Israelului, funcționa sub auspiciile miliției șiite în Tiri (sudul Libanului).

Rachete balistice israeliene lovesc cu precizie trei clădiri cu mai multe etaje din Beirut

Potrivit imaginilor din videoclipul distribuit de IDF, rachete balistice israeliene lovesc cu precizie trei clădiri cu mai multe etaje din Beirut.

Într-un comunicat ulterior, armata a precizat că trupele sale rămân desfășurate „ca parte a unei poziții defensive” în zona disputată a fermelor Shebaa (cunoscute de Israel ca Muntele Dov), în sudul Libanului. Acolo, armata a zis că a descoperit intrări de tuneluri și a distrus un „complex de armament” al grupării șiite.

Fermele Shebaa reprezintă o mică fâșie de teritoriu disputată între Liban, Siria și Israel, ocupată de acesta din urmă în 1967, în timpul Războiului de Șase Zile, deși se află în Înălțimile Golan siriene (două treimi fiind ocupate de atunci de Israel).

Iată imaginile:

