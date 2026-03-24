Momentul impresionant în care Israelul distruge sedii ale Hezbollah în Beirut / video

Forțele armate israeliene au bombardat în cursul nopții trecute mai multe sedii ale grupării șiite libaneze Hezbollah din Beirut, precum și o stație de radio, potrivit informațiilor din mai multe comunicate militare difuzate marți, care detaliază modul în care trupele continuă să opereze în sudul acestei țări.

Armata israeliană a declarat că a bombardat la Beirut un cartier general al Forței Radwan, unitatea de elită a Hezbollah, unde, potrivit acesteia, erau prezenți militanți, precum și un centru de informații. De asemenea, avioane de luptă au bombardat un post al radioului Al-Nour care, conform Israelului, funcționa sub auspiciile miliției șiite în Tiri (sudul Libanului).

Potrivit imaginilor din videoclipul distribuit de IDF, rachete balistice israeliene lovesc cu precizie trei clădiri cu mai multe etaje din Beirut.

Într-un comunicat ulterior, armata a precizat că trupele sale rămân desfășurate „ca parte a unei poziții defensive” în zona disputată a fermelor Shebaa (cunoscute de Israel ca Muntele Dov), în sudul Libanului. Acolo, armata a zis că a descoperit intrări de tuneluri și a distrus un „complex de armament” al grupării șiite.

Fermele Shebaa reprezintă o mică fâșie de teritoriu disputată între Liban, Siria și Israel, ocupată de acesta din urmă în 1967, în timpul Războiului de Șase Zile, deși se află în Înălțimile Golan siriene (două treimi fiind ocupate de atunci de Israel).

Israeli jets destroyed Hezbollah’s Radwan Force headquarters and intelligence base in Beirut, and struck a command post embedded in a radio station in A-Tiri village, the IDF said. It added the group used civilian sites during operations. #Israel pic.twitter.com/g9V75Mvda6 — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) March 24, 2026

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25. Pakistanul se oferă să medieze între SUA și Iran, dar Teheranul respinge dialogul