Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25. Pakistanul se oferă să medieze între SUA și Iran, dar Teheranul respinge dialogul

Update 17: Iranul califică drept o "înşelătorie" dialogul cu SUA şi respinge încercarea de mediere propusă de Pakistan

Ambasada Iranului în Pakistan a calificat marţi oferta de negocieri a Statelor Unite drept o "înşelătorie" şi a refuzat orice dialog cu Washingtonul, o poziţie care răceşte tentativa de mediere prezentată de Islamabad pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează EFE.

"Iranul consideră cererea de negocieri a SUA drept o nouă încercare de înşelătorie pentru a se repoziţiona, a găsi lacune şi a căuta conexiuni pentru a intensifica din nou atacurile", a afirmat ambasada iraniană din capitala pakistaneză pe reţeaua socială X, la doar câteva ore după ce Pakistanul a confirmat oferta sa ca mediator între Iran, SUA şi Israel.

Misiunea diplomatică iraniană a afirmat că "încrederea este nulă după două runde de atacuri în timpul discuţiilor" şi că, "prin intimidare şi retorică totalitară, nu există nicio posibilitate".

Aceste declaraţii vin după ce Pakistanul a confirmat că conduce o iniţiativă de mediere împreună cu Turcia şi Egipt pentru a pune capăt războiului care a declanşat sau a agravat alte conflicte din regiune.

În acest sens, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat pe X că, "cu aprobarea Statelor Unite şi a Iranului, Pakistanul se arată dispus şi onorat să fie gazdă pentru a facilita conversaţii semnificative şi concludente care să permită o soluţie cuprinzătoare a conflictului în curs".

În declaraţii anterioare pentru EFE, surse guvernamentale au afirmat că Islamabadul s-a oferit ca gazdă pentru negocieri de pace bazându-se pe legăturile conducerii sale militare cu Teheranul şi pe relaţia pe care o menţine cu preşedintele american Donald Trump.

Războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână de la declanşarea sa, pe 28 februarie, prin atacurile coordonate ale Statelor Unite şi Israelului asupra teritoriului iranian.

Ca răspuns, Iranul a lansat valuri de rachete şi drone împotriva Israelului şi a unor obiective strategice din Golful Persic, menţinând blocată Strâmtoarea Ormuz prin care trece o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Update 16: Qatarul declară că nu mediază în prezent între SUA şi Iran

Qatarul a declarat marţi că nu mediază în prezent între Statele Unite şi Iran, Doha răspunzând astfel afirmaţiilor preşedintelui american Donald Trump care a susţinut că Washingtonul poartă negocieri cu Teheranul, transmite dpa.

'Nu suntem implicaţi în aceste discuţii', le-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majid al-Ansari, jurnaliştilor.

El a răspuns întrebărilor referitoare la comentariile recente făcute de Trump, care a declarat că a amânat atacurile asupra instalaţiilor energetice iraniene datorită 'discuţiilor productive' cu Iranul.

'Preocuparea noastră principală şi focalizarea în prezent sunt pe protejarea ţării noastre şi luarea măsurilor diplomatice pentru a ne asigura de aceasta', a subliniat al-Ansari.

Distrugerea totală a Iranului nu este o opţiune, a adăugat el. 'Noi, în Golf, credem în coexistenţă. Credem în dialogul cu Iranul', a spus purtătorul de cuvânt.

'Va trebui să găsim o cale de a trece peste această situaţie. Este un moment foarte dificil, dar vom găsi o cale de ieşire', a mai afirmat el.

Qatarul se angajase în eforturi diplomatice cu aliaţii regionali pentru a reduce tensiunile dintre Washington şi Teheran, vizând evitarea ameninţării unei confruntări militare.

Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri masive împotriva Iranului pe 28 februarie, conflictul extinzându-se rapid în zona Orientului Mijlociu.

Teheranul a răspuns cu lovituri împotriva Israelului, precum şi asupra unor instalaţii energetice şi militare ale statelor din Golf aliate cu Washingtonul.

Update 15: Pakistanul afirmă că este pregătit să găzduiască negocieri pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu

Pakistanul este pregătit să găzduiască negocieri pentru a pune capăt războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, a declarat marţi premierul Shehbaz Sharif, relatează AFP.

"Pakistanul salută şi susţine pe deplin eforturile în curs pentru a continua dialogul cu scopul de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, în interesul păcii şi stabilităţii în regiune şi dincolo de aceasta", a scris el pe reţeaua X.

"Sub rezerva acordului dintre Statele Unite şi Iran, Pakistanul este pregătit şi onorat să găzduiască şi să faciliteze discuţii constructive şi definitive care vizează o soluţionare cuprinzătoare a conflictului în curs", a continuat el.

Shehbaz Sharif a explicat că a discutat cu preşedintele iranian Massoud Pezeshkian şi a promis sprijinul guvernului său pentru instaurarea păcii în regiune.

Ministrul de externe şi vice-premierul pakistanez Ishaq Dar a indicat, de asemenea, că a discutat cu omologul său iranian, Abbas Aragchi.

Mai devreme marţi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Tahir Hussain Andrabi, a declarat că Pakistanul este "în continuare dispus să găzduiască discuţii" şi "a susţinut în mod constant dialogul şi diplomaţia pentru a promova pacea şi stabilitatea în regiune".

Iranul este un aliat de lungă durată al Pakistanului. Islamabadul a condamnat asasinarea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. De asemenea, ţara a transmis felicitări pentru numirea fiului şi succesorului său, Mujtaba. Musulmanii şiiţi reprezintă circa 10-15% din populaţia Pakistanului. Moartea lui Ali Khamenei a declanşat revolte împotriva misiunilor diplomatice americane din Pakistan.

Washingtonul a fost mult timp principalul partener militar al Islamabadului în "războiul împotriva terorismului", înainte de a se retrage din Afganistan şi de a abandona regiunea.

Update 14 - Semiluna Roşie anunţă că 82.000 de structuri civile au fost lovite în Iran

Atacurile asupra Iranului lansate de forţele americane şi israeliene au lăsat peste 82.000 de structuri civile avariate sau distruse, a raportat marţi Semiluna Roşie Iraniană, relatează dpa.

Printre structurile avariate se numără 62.000 de locuinţe, 281 de centre medicale, spitale şi farmacii, a declarat şeful organizaţiei, Pirhossein Kolivand.

El a adăugat că 498 de şcoli au fost avariate în atacuri directe sau atacuri lansate în vecinătatea lor şi că organizaţia sa a fost, de asemenea, vizată. Rachetele au lovit 17 centre de salvare şi 12 ambulanţe, a spus Kolivand.

El a făcut referire la un incident din Lar, în sudul ţării.

"Nu a mai rămas absolut nimic din ambulanţa care a fost lovită în timp ce transporta persoane rănite", a declarat el într-un videoclip publicat de Semiluna Roşie.

Update 13 - Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani secretar al Consiliului de Securitate Naţională

Fostul comandant al Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), Mohammad Bagher Zolghadr, a fost numit în funcţia de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, înlocuindu-l pe Ali Larijani, care a fost ucis săptămâna trecută într-un atac aerian efectuat de Israel, a anunţat marţi biroul de comunicare al preşedintelui iranian Masoud Pezeshkian, relatează agenţia EFE.

Spre deosebire de Larijani, care era un pragmatic, Mohammad Bagher Zolghadr este considerat un politician radical. În vârstă de 72 de ani, el a fost viceministru de interne în administraţia fostului preşedinte Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), şef al Statului Major Interarme al Gardienilor Revoluţiei timp de opt ani şi unul dintre responsabilii miliţiei islamice Basij. Până la numirea în noua funcţie el a fost secretar al Consiliului de Discernământ, un organism care mediază între puterile statului.

Update 12 - Iran: 460 de arestări pentru activităţi pe internet considerate destabilizatoare

Autorităţile iraniene au anunţat marţi arestarea a 466 de persoane pe care le acuză că au încercat să destabilizeze Iranul online, a relatat agenţia de ştiri IRNA, transmite AFP.

"Aceşti indivizi au încercat să provoace confuzie în opinia publică, să creeze frică şi anxietate în societate, să promoveze insecuritatea şi să răspândească propagandă în favoarea inamicului", a scris agenţia oficială de ştiri IRNA, citând poliţia iraniană.

Nu au fost furnizate detalii cu privire la caracterul exact al presupuselor infracţiuni, nici la datele şi locurile arestărilor.

Iranul a oprit complet internetul pe 28 februarie, în prima zi a războiului declanşat de atacurile aeriene israeliene şi americane asupra Teheranului, care l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei, aflat la frâiele Republicii Islamice de 36 de ani.

Update 11 - Explozii în vestul Ierusalimului

Au fost raportate explozii la vest de Ierusalim după încercări de a intercepta rachete provenite din Iran, potrivit relatărilor mass‑mediei israeliene.



Update 10- 15 minute de activitate neobișnuită pe piața petrolieră, înainte ca Trump să anunțe negocieri cu Iranul: Cine s-a îmbogățit rapid și considerabil

Update 9 - Noi atacuri în Israel lansate de Iran: Negocierile anunţate de Trump sunt "fake news", susține Teheranul. Ce se întâmplă cu prețul petrolului

Chiar dacă Donald Trump a anunțat negocieri cu Iranul și chiar o pauză de cinci zile, Israelul și Iranul au continuat să se atace. Mai mult, Teheranul neagă negocierile cu președintele american., pe care le cataloghează ca fiind "fake news" și menite să manipuleze piețele,



Luni seară, președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat că SUA și Iranul negociază.

"Informații false folosite pentru a manipula piețele financiare și petroliere și pentru a ieși din impasul în care sunt blocate SUA și Israel", a scris Ghalibaf pe X.

Ce se întâmplă cu prețul petrolului

Ieri, prețul petrolului a scăzut în urma afirmațiilor făcute de Donald Trump despre negocieri cu Teheranul, petrolul Brent a urcat marți dimineață înapoi la 102 dolari pe baril. Iranul a respins afirmațiile și negocierile cu SUA.

Cotația petrolului Brent a trecut, la un moment dat luni, pragul de 114 dolari pe baril, înainte de a scădea dintr-o dată și să se închidă la 99,94 dolari, după ce președintele Donald Trump a lăudat "conversațiile foarte bune și productive" cu Iranul despre încheierea războiului.

Update 8 - Mass-media iraniană anunță atacuri asupra infrastructurii energetice din țară

Potrivit relatărilor mass-mediei iraniene, citate de Al Jazeera, SUA și Israel au vizat cu atacuri două facilități de gaz și un conduct, la câteva ore după ce Donald Trump a spus că nu se va mai ataca infrastructura energetică timp de 5 zile.

Ar fi fost vizate clădirea administrației gazelor și stația de reglare a presiunii gazelor de pe strada Kaveh din Isfahan au fost vizate”, potrivit agenției de știri Fars, adăugând că facilitățile din centrul Iranului au fost „parțial deteriorate”.

De asemenea, s-a precizat că un atac a vizat conducta de gaz a centralei electrice Khorramshahr, în sud-vestul țării.

Update 7: Cel puțin șase persoane au murit în atacuri nocturne în Tabriz

Agenția de știri Tasnim din Iran raportează că atacuri nocturne ale Statelor Unite și Israelului au lovit mai multe zone rezidențiale din nord‑vestul Iranului, în orașul Tabriz. Atacurile au ucis cel puțin șase persoane și au rănit nouă, distrugând complet mai multe locuințe, potrivit agenției, scrie Al Jazeera.

Update 6: Ziua a 25-a cu internet blocat în Iran

Un blocaj național al internetului a intrat în ziua 25, conform grupului de monitorizare NetBlocks, depășind pragul de 576 de ore. Blocajul a fost impus de autoritățile iraniene în întreaga țară.

Grupul NetBlocks a afirmat că această întrerupere a lăsat „publicul izolat de lume, în timp ce conturile permise încearcă să preia controlul asupra narațiunii”. „Măsura lasă civilii fără informații vitale și fără o voce pe scena globală”, conform sursei citate.

Update 5: SUA vor continua să lovească Iranul, moratoriul de cinci zile se referă doar la infrastructura energetică (presă)

Statele Unite ale Americii vor continua să lovească Iranul. Pauza de cinci zile anunţată de preşedintele Donald Trump se referă doar la atacurile împotriva infrastructurii energetice iraniene, a declarat luni site-ul de ştiri Semafor, preluat marţi de Reuters.

Trump afirmase luni că a amânat cu cinci zile planul de distrugere a centralelor electrice din Iran, dar Teheranul a dezminţit ulterior că ar avea loc negocieri cu Washingtonul, aşa cum susţinuse liderul de la Casa Albă.

Semafor citează ca sursă a informaţiei privind moratoriul un oficial american neidentificat. Acesta a explicat că "nu este vorba de situri militare şi de marina militară şi de rachetele balistice şi de baza industrială a apărării. Iniţiativele iniţiale ale (operaţiunii) Epic Fury vor continua.

Reuters nu a fost în măsură să verifice ştirea. Casa Albă, Departamentul de Stat şi Pentagonul nu au răspuns imediat, în afara orelor de program, solicitărilor agenţie de a comenta.

De asemenea, site-ul Semafor menţionează că Israelul nu participă la negocierile dintre SUA şi Iran, scrie Agerpres.

Update 4: Sirenele sună în sudul Israelului

Se aud sirenele în sudul Israelului, inclusiv în Dimona și în localitățile din proximitate, după ce armata a anunțat că a detectat un nou val de rachete iraniene lansate, notează presa israeliană.

Update 3: Hezbollah anunță că a lansat cinci atacuri asupra pozițiilor israeliene

Hezbollah afirmă că a lansat atacuri asupra a cinci ținte israeliene în primele ore ale zilei de marți.

Într-o serie de declarații, gruparea a spus că a vizat adunări de trupe israeliene, o cazarmă, un site radar și poziții de artilerie în zorii zilei.

A precizat că printre cei vizați cu rachete s-au numărat și soldați israelieni de la Poarta Fatima, din orașul Kfar Kila, în sudul Libanului.

Hezbollah a mai spus că a folosit drone și rachete pentru a lovi un site radar lângă Ma’alot-Tarshiha și poziții de artilerie în așezările Sasa și Ein HaKovshim din nordul Israelului.

Update 2: Ambasadorul Iranului avertizează România că poate deveni o țintă. Ministrul Miruță: Eu nu comentez

Ambasadorul Iranului în Bulgaria, Ali Reza Irvash, a lansat un avertisment către România, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Noi tiruri de rachete iraniene asupra Israelului

Iranul a tras marţi două salve de rachete în direcţia Israelului, a anunţat armata israeliană raportând cel puţin un impact în nordul ţării, transmite AFP.

Aceste atacuri au avut loc la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că Washingtonul a purtat discuţii cu un oficial iranian al cărui nume nu a fost dezvăluit, o afirmaţie dezminţită de Teheran.

"Forţele de căutare şi salvare intervin la faţa locului, în nordul Israelului, unde au fost primite informaţii despre un impact", a anunţat armata la aproximativ 30 de minute după ce a sunat prima alertă cauzată de tiruri.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, a difuzat un clip care arată o clădire avariată şi resturi împrăştiate pe sol.

Salvatorii au afirmat că acordă îngrijiri unui bărbat de circa treizeci de ani care a suferit răni minore după ce a călcat pe fragmente de proiectil, dar nu au fost raportate alte victime.

Armata a anunţat ulterior o altă serie de tiruri iraniene, a doua în cursul zilei de marţi, iar jurnalişti ai AFP la Ierusalim au auzit o explozie puternică.

"Sistemele de apărare sunt în acţiune pentru a contracara ameninţarea", a declarat armata.