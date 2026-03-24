DCNews Stiri Iranul rămâne o nucă tare pentru Trump și acuză SUA de „înșelătorie“
Data publicării: 20:21 24 Mar 2026

Iranul rămâne o nucă tare pentru Trump și acuză SUA de „înșelătorie“
Autor: Ioan-Radu Gava

Acord sau război. Trump a dat un ultimatum de 10 zile Iranului Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Iranul califică drept o „înşelătorie“ dialogul cu SUA şi respinge încercarea de mediere propusă de Pakistan.

Ambasada Iranului în Pakistan a calificat marţi oferta de negocieri a Statelor Unite drept o "înşelătorie" şi a refuzat orice dialog cu Washingtonul, o poziţie care răceşte tentativa de mediere prezentată de Islamabad pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează EFE și Agerpres.

"Iranul consideră cererea de negocieri a SUA drept o nouă încercare de înşelătorie pentru a se repoziţiona, a găsi lacune şi a căuta conexiuni pentru a intensifica din nou atacurile", a afirmat ambasada iraniană din capitala pakistaneză pe reţeaua socială X, la doar câteva ore după ce Pakistanul a confirmat oferta sa ca mediator între Iran, SUA şi Israel.

CITEȘTE ȘI - Modi și Trump au discutat despre criza din Orientul Mijlociu și importanța Strâmtorii Ormuz

Încrederea Iranului, „nulă după atacurile din timpul discuțiilor“

Misiunea diplomatică iraniană a afirmat că "încrederea este nulă după două runde de atacuri în timpul discuţiilor" şi că, "prin intimidare şi retorică totalitară, nu există nicio posibilitate".

Aceste declaraţii vin după ce Pakistanul a confirmat că conduce o iniţiativă de mediere împreună cu Turcia şi Egipt pentru a pune capăt războiului care a declanşat sau a agravat alte conflicte din regiune.

În acest sens, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat pe X că, "cu aprobarea Statelor Unite şi a Iranului, Pakistanul se arată dispus şi onorat să fie gazdă pentru a facilita conversaţii semnificative şi concludente care să permită o soluţie cuprinzătoare a conflictului în curs".

În declaraţii anterioare pentru EFE, surse guvernamentale au afirmat că Islamabadul s-a oferit ca gazdă pentru negocieri de pace bazându-se pe legăturile conducerii sale militare cu Teheranul şi pe relaţia pe care o menţine cu preşedintele american Donald Trump.

Războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână de la declanşarea sa, pe 28 februarie, prin atacurile coordonate ale Statelor Unite şi Israelului asupra teritoriului iranian.

Ca răspuns, Iranul a lansat valuri de rachete şi drone împotriva Israelului şi a unor obiective strategice din Golful Persic, menţinând blocată Strâmtoarea Ormuz prin care trece o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

