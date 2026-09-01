Acordul pe care-l propune Remus Pricopie pentru guvernare. ”V-ați consumat nervii, dar gata! Avem nevoie de un guvern”

Remus Pricopie/ foto Agerpres

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, transmite un semnal ferm către PNL, PSD, USR și UDMR în contextul reluării discuțiilor pentru viitoarea guvernare. Acesta consideră că Parlamentul trebuie să-și ducă mandatul până în 2028, dar și că nu este momentul unui guvern tehnocrat.

”Va decide poporul”

”Nu sunt bolojenist, nu sunt nicușorist, sunt român. Interesul României este ca Parlamentul ales în 2024 să-și ducă mandatul până în 2028, iar președintele ales să-și ducă mandatul până în 2030. Ce se întâmplă la alegeri va decide poporul.

Ați văzut ce probleme avem, le-am discutat - negocieri, relansare economică, asta trebuie să facă politicienii, nu să începem, din nou, o campanie electorală...

Dacă ar fi fost puțin mai responsabili, nu s-ar fi ajuns la această tensiune. Eu nu cred că a fost bine să se introducă moțiunea de cenzură. Pe de altă parte, cei care au introdus-o - PSD-ul - spun că se rupsese cu totul dialogul cu PNL și, practic, participarea sa era mai mult formală la deciziile Guvernului.

”V-ați consumat nervii, dar gata!”

E ca într-o căsnicie, nu are rost să pierzi prea mult timp să înțelegi cine are dreptate. Ok, v-ați consumat nervii, tensiunea, unii au crezut că cresc în sondaje, gata!

Acum avem nevoie de guvern și avem nevoie de unul bine gândit. Dacă se trece un guvern la limită, dar care să nu aibă o înțelegere clară a rolului pe care trebuie să-l joace și încep să facă decontări politice, atunci e complicat.

”Nu poți face o politică după cum ți se pare în dimineața respectivă”

Se discută diverse variante, dar eu cred, în continuare, că ideal ar fi ca vechea coaliție să se refacă măcar sub anumite principii, chiar dacă Guvernul nu e format din cele patru partide, măcar să agreeze, să semneze un document prin care să spună: nu mai facem asta, urmărim, în continuare, obiectivele acestea, indiferent că suntem în Opoziție sau la Putere, respectăm aceste principii. Politica are nevoie de direcții. Nu poți face o politică după cum ți se pare în dimineața respectivă sau să fie tot timpul reactivă” a atenționat prof. univ. dr. Remus Pricopie, în interviul acordat DCNews.

Cine răspunde politic pentru un ministru independent?

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit: ”Ca să înțelegem bine: nu-i vedeți, din nou, împreună, la guvernare pe cei patru, ci vedeți acorduri între ei ca, în Opoziție sau la Putere, să se respecte anumite principii?”, fapt confirmat de Remus Pricopie: ”Guvernul ar trebui făcut acum pe anumite principii. Știm ce a spus dl. Bolojan, că ar vrea un guvern 100% independent. Cred că este ușor nerealist, pentru că înseamnă 300 - 400 de oameni, până la nivel de subprefect. De unde-i scoți. Și 2: politica înseamnă și responsabilitate. Dacă ei fac prostii, cum răspund politic?”.

”Și de ce să mai facem alegeri?” a completat Bogdan Chirieac.

”Deci trebuie să existe o înțelegere politică” a întărit Remus Pricopie, care nu crede în șansele unui guvern tehnocrat: ”Cel mult să ai premier independent și, eventual, câțiva miniștri, dar asumați de anumite partide. Guvernul trebuie să fie o formulă politică”. El a încheiat printr-un semnal, indiferent de formula de guvernare: ”Cele patru partide să se așeze la masă și să nu mai curteze AUR pentru voturi”.