Prof. univ. dr. Remus Pricopie, despre noul Guvern și majoritatea parlamentară, la DC NEWS - Video

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, revine la DC NEWS. Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, este invitatul lui Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS, marți, 1 septembrie.

Marți, 1 septembrie, de la ora 12:00, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, este invitatul analistului politic Bogdan Chiriac la interviurile DC NEWS.

Într-un moment politic tensionat marcat de negocieri, incertitudine și presiuni tot mai mari asupra viitorului guvernării, România se află în fața unor decizii importante atât pe plan politic și economic, cât și în educație. Care este configurația politică ce se conturează, ce așteptări există de la viitorul Executiv și care sunt măsurile urgente pe care ar trebui să le ia? Președintele Nicușor Dan a anunțat că îi va chema de la 1 septembrie pe liderii partidelor la noi consultări. Va avea România un nou Guvern în mai puțin de o săptămână? Despre aceste teme, dar și despre alte provocări cu care se confruntă România în aceste zile, discutăm la interviurile DC NEWS.

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

Va avea România un guvern legitim?

Ce majoritate parlamentară se conturează în România astăzi

Primele trei măsuri pe care ar trebui să le ia noul Guvern

Absența Legii salarizării unitare va băga România în "junk"?

Ce așteptăm de la deschiderea noului an universitar

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