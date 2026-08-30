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Prof. Mariana Badea, la DC EDU: Limba română, între „comoară”, social media și „manele lingvistice”

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 30 Aug 2026
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Prof. Mariana Badea, la DC EDU: Limba română, între „comoară”, social media și „manele lingvistice”/ FOTO: captură video YouTube @mircea badea

De Ziua Limbii Române, DC EDU pune limba română sub lupă, alături de prof. Mariana Badea.

Subiectele discutate vor porni de la semnificația Zilei Limbii Române și vor ajunge la felul în care vorbim și scriem astăzi, influența social media, comunicarea noilor generații, rolul școlii și al literaturii, dar și provocările noului an școlar.

  • Ziua Limbii Române – semnificații și implicații

  • „Limba noastră-i o comoară…”. Limba română, azi: evoluții și involuții

  • Anglisme, tehnicisme, barbarisme, truisme și alte -isme

  • Limba română, în spațiul public și mediatic 

  • „Manele lingvistice” – ce reprezintă?

  • Cum comunică noile generații?

  • Limba „social media”. Comunicarea prin emoji și emoticoane

  • Rolul școlii în cultivarea limbii române 

  • Ce facem cu literatura ?

  • Lectura, cultura și competența de comunicare

  • Noul an școlar și provocările lui

Răspunsurile le aflăm luni, 31 august 2026, de la ora 20:00, la DC EDU, alături de prof. Mariana Badea, pe Youtube DCNews.

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