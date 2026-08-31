A murit actrița Anca Pandrea. Partenera lui Iurie Darie s-a stins la 80 de ani

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Este doliu în lumea teatrului. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 ani. Tristul anunț a fost făcut de apropiați ai actriței, luni seara, pe o rețea socială.

"Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești.

Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.

În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.

Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Slujba de înmormântare si alte detalii le vom anunța măine! Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele", se arată într-un mesaj postat pe Facebook de o prietenă a actriței.

Vestea tragică a fost confirmată de către o prietenă a actriței la Spynews TV Live. Potrivit acesteia, Anca Pandrea s-a stins în această seară, în jurul orei 21:50.

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