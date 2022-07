Anca Pandrea, la un pas de moarte: Îmi amintesc doar că mi-am dat ochii peste cap

”Mi-a crescut foarte mult tensiunea și am sunat o prietenă. Ea, la rândul ei, a chemat Ambulanța, iar medicii au decis să mă ducă la spital. Am făcut investigații timp de câteva ore, însă le-a fost greu să depisteze cauza… Eu cred că este de la o gastrită pe care o am din adolescență, iar acum, din cauza ei, nu am am mai mâncat de vreo 3-4 zile. După mai multe controale și perfuzii îmi amintesc doar că mi-am dat ochii peste cap și nu mai distingeam nimic în jurul meu. Când mi-am revenit medicii mi-au spus că am fost la un pas de moarte”, a declarat Anca Pandrea penru ciao.ro.

Au trecut 9 ani de când Iurie Darie actor a trecut în neființă, dar soția sa susține că înca o ”vizitează”.

”Când am întâmplări neplăcute mă uit la fotografia lui și parcă i se schimbă culoarea fotografiei și privirea. Țin cont și reacționez în funcție de ce vorbesc cu el. Între ora 00.00 și 4:00 dimineața când se deschide cerul. Vorbesc când simt nevoia să vorbesc cu el. Abia aștept să ajung acolo să văd ce face el acolo”, a spus Anca Pandrea.

"M-au ajutat prietenii să mă îmbrac"

În luna martie, Anca Pandrea a ajuns, din nou, la spital. "Am tot avut probleme de sănătate în ultima vreme. A venit salvarea de mai multe ori la mine pentru că mi s-a făcut rău și am căzut în casă și m-am lovit ba la cap, ba la picior, ba nu știu unde. Acum am pățit-o din nou și m-au ajutat prietenii să mă îmbrac pentru că mi-am dislocat umărul stâng și un domn doctor foarte drăguț m-a ajutat și mi-a pus o orteză la umăr. O să mă mișc dificil pentru că este greu să o fac și fără și cu, însă acum nu am ce să fac.

Am ajuns foarte de dimineță la doctor și apoi m-am culcat un pic pentru că sunt invitată la A7TV să vorbesc despre Iura al meu, despre povestea noastră de dragoste și cum au fost anii aceia pentru noi. Am jucat ultima oară împreună în serialul "Numai iubirea" de la Acasă și am fost și colegi în puține piese de teatru, însă important a fost că am fost împreună și ne-am iubit fără să ne intereseze ce se vorbea în jurul nostru", povestea, atunci, Anca Pandrea, pentru click.ro.

"Am avut niște zile tare agitate și mi-aș fi dorit să fiu liniștită de ziua iubitului meu. Însă nu întotdeauna este așa cum vrem noi, ci cum vrea Cel de Sus să se întâmple. Viața nu știi unde te duce și cu cine te împrietenește, de aceea trebuie să mai fii și atent la ce se întâmplă în jurul tău și cu cine te însoțești. Nu toți cei care îți zic că le ești prieten chiar le ești", a mai spus actrița Anca Pandrea.

Anca Pandrea, cu mâna vânătă, la un eveniment

“Am o vânătaie de la cot până la umăr, am căzut, din neatenție. Ca să fac o glumă, pictorii aflați aici, la expoziție, pot lua de la mine și verde, și galben, și albastru, și maro, și mov… de la vânătaia mea (râde- n.r.). Da, am făcut un efort să ajung la expoziție pentru că, vă spuneam, am căzut ca un bou pe scări. Am pus dezinfectant, pastile, în toaletă, am acoperit și m-am dus pe scări la toaleta de vară. O dată, de două ori. Și, apoi, am stins lumina. De ce? Nu știu. Și am căzut pe scări, cu capul în jos, picioarele pe scări. Nu pot să-ți arăt ce am pe mână.

Noroc că eram cu o prietenă, Zoița. Am strigat la ea și m-a ajutat să mă ridic. Din neatenție. De atunci, mă ridic ușor, merg ușor. Dar am venit să ridic lucrarea cu mine și Iura, este absolut superbă, realizată de Traian Tuckman. De asemenea, mi s-a dăruit și o carte veche de vreo 50 și ceva de ani. Acolo este o fotografie cu Iura… pe care nu o am. Pe lângă acestea, m-am bucurat să văd și lucrarea realizată de pictorul renumit Elian Băcilă, un tablou în negru, pe care scrie un citat de-al lui Iura: “Copiilor de toate vârstele le dăruiesc tinerețea mea grafică”. Nu puteam rata o asemenea expoziție”, povestea Anca Pandrea, în februarie, pentru ciao.ro.

