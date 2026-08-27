Supozițiile #rezist, care îl plasează pe directorul SPP ca participant la reprimarea Revoluției, contestate: Nu cred în scenariul Recorder

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Directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, este ”plasat” de Recorder printre ofițerii din Trupele de Securitate care au reprimat revoluționarii la Inter, în 21 decembrie 1989. Simona Ionescu, jurnalist cu mare experiență în ”dosarele Revoluției”, arată, în cadrul unui editorial EvZ, că nu este credibil scenariul Recorder.

Recorder, într-un material preluat de presa #rezist ca fiind literă de lege și folosit politic de USR, susține că a consultat documente din dosarul Revoluției, unde apare inclusiv o declarație a lui Lucian Pahonțu, care a scris că a fost la Intercontinental. Astfel, Recorder afirmă că generalul Lucian Pahonțu a făcut parte din Trupele de Securitate înainte de 1989 și a fost prezent, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului hotel Intercontinental din București, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.

Investigația Recorder despre generalul Lucian Pahonțu, contestată

Într-un editorial publicat pe evz.ro, jurnalista Simona Ionescu contestă concluziile investigației publicației citate și vine cu alte informații despre generalul Pahonțu decât cele din CV-ul de la SPP și articolul Recorder. Vorbind despre dosarul Revoluției, menționat de jurnaliști, Simona Ionescu întreabă: "Care dosar?", apoi continuă:

"La Parchetul General sunt mii de pagini care alcătuiesc Marele Dosar al Revoluției, strânse în bibliorafte care ocupă o cameră. Mai știe cineva ce se scria în primul rechizitoriu, întocmit de procurorul militar generalul Ioan Dan? Informații importante erau consemnate pentru că mărturiile erau proaspete în 1990-1992, nealterate de uitare. Sau câte rechizitorii s-au mai scris după, sub conducerea altor șefi ai Parchetului? S-a scris atât de mult în aceste dosare, de-a lungul anilor, încât nici până azi nu se știe adevărul juridic. Dosarul Revoluției invocat în articol am aflat, de la B1, că este dosarul existent la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Acolo s-ar afla o declarație a lui Lucian Pahonțu care spune că a fost trimis la baricada de la Intercontinental, în 21 decembrie 1989. Doar ni se spune, că de arătat nu ne-o arată".

De ce nu crede în investigația Recorder

Jurnalista a explicat apoi și de ce nu crede în investigația Recorder.

"Nu cred pentru că nu prezintă nicio probă concretă, vreun document care să susțină afirmația că Lucian Pahonțu, absolvent de Școală Militară de ofițeri activi, profil transmisiuni (1987), aparținând de MApN, a activat la UM 0305 Băneasa, aparținând de Securitate.

Se spune că Pahonțu era nepotul generalului Vasile Milea, ministrul Apărării în vremea lui Ceaușescu, sinucis sau executat în biroul din CC. Zvonul a circulat și în urmă cu 20 de ani, fiindcă ambii sunt din același sat argeșan. Jurnalista de la Recorder îl amintește doar pentru a accentua că Pahonțu a intrat la Școala Militară pentru că i-a pus pilă unchiul ministru.

Cei mai tineri trebuie să știe că pe vremea lui Ceaușescu (mai ales după 1984) nu se înghesuiau băieții la școlile militare, nu erau la admitere 10-12 candidați pe un bloc ca la Drept. În general, alegeau cariera militară, băieții din mediul rural. Așa că presupunerea că Lucian Pahonțu a avut nevoie de pila unchiului, rămâne doar o presupunere.

Nu cred că niciunul dintre jurnaliștii vechi de investigații nu ar fi aflat, timp de 36 de ani, că, în 1989, tânărul de 25 de ani, Lucian Pahonțu, a acționat ca șef de pluton la Inter, unde au murit tineri, fie împușcați, fie călcați de mașină militară. Voi reveni cu două mărturii uluitoare", mai scrie aceasta.

Mărturia unui ziarist, soldat la Intercontinental în 21 decembrie

”Unul dintre jurnaliștii cu care am lucrat mulți ani și care are reportaje memorabile în arhiva Evenimentului zilei este Mihnea Petru Pârvu, scrie Simona Ionescu. La revoluție își efectua stagiul militar în București. Știam prin ce a trecut atunci. În decembrie 2014, l-am pus să scrie un reportaj despre ce s-a întâmplat atunci. Voi pune link către articol la final, ca să citiți mărturia unui tânăr cu arma-n mână față în față cu tinerii de la Inter.

Mihnea Petru Pârvu spune clar de la ce unitate militară au fost aduși în Piața Universității, la baricadă. Fac eu o precizare: unitățile militare ale MApN aveau indicative din 5 cifre, iar cele ale Ministerului de Interne și Securității aveau întotdeauna cifra „0” în fața celorlalte trei. Exemple UM 0305 Băneasa sau UM 0616 Drumul Taberei erau unități ale Securității.

Mihnea ne spunea despre ziua de 21 decembrie 1989; „Dis-de-dimineață, m-am întors în cazarma de pe Antiaeriană, în Ghencea. „Batalionul 98 infanterie – Pază Obiective Speciale”, sau U.M. 01908. Practic un batalion de instrucție unde răcanii erau instruiți pentru serviciul de gardă pe obiective strategice ca: aeroporturi, poduri și tunele”.

Deci, o unitate a MApN a fost dislocată la Universitate! În zona Ghencea se aflau unități de elită ale Armatei, inclusiv Regimentul 1 Mecanizat și mari unități de Artilerie Antiaeriană, dar și una a Securității, iar toate funcționau sub planuri de cooperare strictă cu Ministerul de Interne.

Nu am aflat niciodată din documente de la Procuratură că la Inter a fost vreo trupă din UM 0305 sau de la o alta a Securității. Apoi, în interviurile date, generalul Iulian Vlad spunea că nu a scos militari din cazărmi. Același lucru l-au afirmat și alți ofițeri de securitate sau l-au scris în cărți de memorii. Pe ei pot să nu-i cred, dar pe colegul meu Mihnea îl cred. Și am mai găsit o mărturie care o confirmă pe a lui!

Redau doar cum semnalează Mihnea Petru Pârvu prezența generalului Milea la Inter.

„ Atunci l-am văzut pe un general bruscând un soldat care trăgea în aer: „De ce tragi, mă? Ai primit ordin?”. Apoi i-a ars o scatoalcă de să-i sară casca din cap. Mi-am dat seama a doua zi că era generalul Milea”.

Al doilea soldat-martor a relatat în 2017

În 22 decembrie 2017, atunci când se fac comemorările evenimentelor din 89, ziarul Adevărul publica articolul Amintirile unui soldat în Revoluţie care a participat la baricada de la Inter. „Dacă cineva îndreaptă o armă spre un civil, îl împuşc cu mâna mea”.

Ca și Mihnea, și acesta a făcut armata la aceeași unitate: „ În septembrie 1989, tânărul Elisei Comnoiu, pe atunci în vârstă de doar 19 ani, era încorporat în Armată. A fost repartizat în Bucureşti, la Unitatea Militară 01908 cu sediul în Şoseaua Antiaeriană”.

Așadar, ori comandantul de pluton Lucian Pahonțu aparținea UM 01908, ori nu a fost acolo. USLA nu apare cu indicativul 0305, ca să o plasăm acolo. De asemenea, este cel puțin ciudat ca generalul să fi fost păstrat în funcție de trei președinți de dreapta și în toți acești 20 de ani să nu apară o informare de la CNSAS, de la Parchete și, culmea, să-l mai și aprecieze la cote înalte serviciile străine, după cum ne-a informat Traian Băsescu.

Generalul Pahonțu va pleca la un moment dat din funcție, dar hai să nu deformăm adevărul despre revoluție doar că cineva vrea să plătească niște polițe pe vorbe! Vizat e președintele Nicușor Dan, mult prea apărat, cred adversarii, de șeful SPP”, concluziuonează jurnalista Evenimentului Zilei.