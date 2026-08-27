Mircea Badea nu e de acord cu Daniel Zamfir în privința TikTok. Ce-i recomandă politicianului PSD

Într-un interviu acordat DC News, senatorul PSD Daniel Zamfir a vorbit despre un proiect legislativ la care lucrează împreună cu ANCOM. Inițiativa urmărește reducerea anonimatului în mediul online, prin eliminarea conturilor anonime, dar și stabilirea unor restricții de vârstă pentru accesul minorilor. Măsura vine în contextul intensificării discursului de ură și al fenomenului de dezinformare online, readus în atenția publică de recentul caz violent din județul Cluj, provocat de știrile false legate de așa-numita „ambulanță neagră”.

Mircea Badea a comentat acest subiect și a spus că este împotriva inițiativei senatorului PSD. Acesta a criticat ideea de a obliga utilizatorii să își divulge identitatea pentru a-și crea conturi pe TikTok, Facebook sau alte platforme.

Mircea Badea a ironizat și argumentul potrivit căruia astfel de măsuri ar fi necesare din cauza mesajelor jignitoare primite online și i-a transmis senatorului PSD să fie mai puțin sensibil la criticile de pe internet.

„DC News deschide cu următoarea treabă, pe care vreau să o comentez: „Daniel Zamfir anunță măsuri dure pentru TikTok după fenomenul „ambulanță neagră”: „M-am săturat să mă înjure un apus de soare”.

În primul rând, de la bun început, nu sunt de acord absolut deloc cu această inițiativă sau acest demers al domnului senator PSD Daniel Zamfir. Deloc! Sunt pe contrasens total cu această inițiativă.

Pe sistemul „măsuri dure” pentru că „m-am săturat să mă înjure un apus de soare”... Domnul Zamfir, deveniți mai dur, domne! Dacă v-ați săturat să vă înjure un apus de soare, alegeți să nu vă mai intereseze că vă înjură un apus de soare.

Să dăm buletinul la TikTok ca să ne facem cont - sau la Facebook sau la orice altceva - eu nu sunt de acord cu asta deloc.

Presupunem că ar fi o măsură bună, ceea ce eu cred că e o măsură proastă, dar și dacă ar fi o măsură bună, ceea ce eu cred că e o măsură proastă, motivația nu trebuie să fie „m-am săturat eu să mă înjure un apus de soare”. Deveniți, domne, mai dur! Deveniți mai puțin sensibil! Nu mai fiți așa sensibil!”, a spus Mircea Badea la emisiunea „În gura presei” de pe Antena 3 CNN.

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Daniel Zamfir: „M-am săturat să mă înjure un apus de soare“

În cadrul unui interviu la DC News, marți, alături de analistul politic Bogdan Chirieac și de jurnalista Anca Murgoci, redactor-șef, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că va depune un proiect de lege în Parlament prin care oamenii să nu mai poată interacționa online cu identitatea ascunsă.

„Ce facem cu TikTok-ul, că pe noi, pe TikTok ne înjură toată lumea, dar vrem să ne înjure ăia care chiar există?“, a întrebat jurnalista Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Vă dau o veste minunată! Chiar la sfârșitul săptămânii am să depun un proiect pe care l-am analizat cu toată lumea, inclusiv cu ANCOM și vreau să depun un proiect de lege în care să nu mai poți să ai identitate ascunsă atâta timp cât îți fac un cont pe rețelele sociale. Nu vreau să mă înjure pe mine un apus de soare sau Jackie Chan!“, a precizat senatorul social-democrat.

„În al doilea rând, e vorba și de protecția minorilor și la fel ca alte state, și noi vom pune o limită de vârstă. Cine își face cont pe rețelele sociale, să se exprime, să facă orice, dar nu sub anonimat“, a mai punctat Daniel Zamfir.