Fiica fostului politician Cazimir Ionescu, găsită spânzurată într-o locuință din Argeș

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Fiica în vârstă de 22 de ani a fostului politician Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din comuna Mușătești, județul Argeș.

Tânăra se afla singură în imobil din 21 august, iar ultima dată ar fi fost văzută în seara zilei de 25 august. Ulterior, o femeie a sunat la 112 și a anunțat poliția din Curtea de Argeș că tânăra a fost găsită spânzurată în locuința din comuna Mușătești.

Aceasta a fost găsită în jurul orei 10:37, spânzurată cu o cordelină de o treaptă a scării interioare din lemn. Potrivit anchetatorilor, tânăra ar fi lăsat un bilet de adio adresat familiei.

În urma examinării cadavrului nu au fost identificate urme de violență, iar polițiștii nu au suspiciuni cu privire la cauza decesului. Trupul urmează să fie supus autopsiei medico-legale.

VEZI ȘI: Mașină cuprinsă de flăcări după ce a intrat într-un copac, în Argeș. Tânăr de 21 de ani, transportat la spital

Ce au transmis autoritățile

„În cursul zilei de astăzi, 26 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că o tânără ar fi recurs la un gest suicidal, în timp ce se afla la un imobil din comuna Mușătești.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală Domnești, constatând că cele sesizate se confirmă. Din păcate, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul persoanei în cauză, tânără de 22 de ani, din București.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care se desfășoară cercetări de către polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoruia Curtea de Argeș.

Pentru stabilirea cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a avut loc.

Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile.

Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere”, a transmis IPJ Argeș.

VEZI ȘI: Accident mortal pe Valea Oltului: Șoferul unei autoutilitare a murit după impactul cu un TIR