Fragment de dronă găsit la Cazinoul din Constanța. UPDATE: O altă dronă de război cu explozibil, detonată pe plaja din Olimp - FOTO

Alertă de dronă pe plaja din Olimp, Constanța. Sursa foto: Captură video Digi24/ Colaj DCNews

Un fragment suspect de dronă a fost găsit, marți seară, printre stabilopozii de la Cazinoul din Constanța. Obiectul, adus de valuri, a fost verificat de autorități și ridicat pentru expertiză. În dimineața de miercuri, plaja din Olimp a fost izolată pentru verificări, după ce a fost semnalată o dronă.

UPDATE: Drona a fost detonată de specialiști, în această dimineață, pe plaja din Olimp.

Alertă de dronă pe plaja din Olimp, Constanța. Sursa foto: Captură video Digi24

UPDATE: Drona va fi detonată controlat de specialiști

UPDATE: Drona descoperită în Olimp ar avea explozibil, potrivit celor mai recente informații

UPDATE: Dronă semnalată pe plaja Olimp din Constanța

Este alertă în această dimineață, în stațiunea Olimp din județul Constanța, după semnalarea unei drone. Perimetrul a fost izolat pe o rază de aproximativ 500 de metri, iar autoritățile intervin pentru verificări, potrivit presei locale.

Știre inițială

Un fragment de dronă a fost descoperit, marți seară, în jurul orei 22:00, printre stabilopozii de pe malul mării, în zona Cazinoului din Constanța.

Obiectul a fost observat de oamenii aflați pe faleză și, cel mai probabil, a fost adus de valuri. Autoritățile au fost alertate, iar polițiștii și pompierii au intervenit delimitând zona pentru verificări.

După ce au stabilit că fragmentul nu prezintă niciun pericol și nu conține încărcătură explozivă, pompierii l-au ridicat cu mâinile dintre stabilopozi și l-au preluat pentru a fi examinat, potrivit presei locale.

Multiple drone găsite pe litoralul românesc

Incidentul vine după o serie de alte evenimente similare raportate pe litoralul românesc, mai ales în luna august. În ultimele săptămâni, fragmente sau drone au fost găsite în mai multe zone de pe litoralul românesc, unele fiind aduse la mal de valuri.

Pe 13 august, un fragment de dronă a fost descoperit în zona Terasa Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Echipa EOD a Forțelor Navale Române a stabilit că obiectul nu prezenta risc pirotehnic, iar fragmentul a fost predat Gărzii de Coastă.

O zi mai târziu, un alt fragment a fost găsit pe plaja din Saturn, după ce a fost adus de valuri. În aceeași perioadă au fost raportate și alte fragmente în zona Costinești.

Pe 15 august, un nou fragment de dronă a ajuns pe plaja din Olimp. Obiectul a fost observat inițial în apă, la aproximativ 30 de metri de mal, de un salvamar, care a alertat autoritățile. Fragmentul a fost ulterior ridicat pentru expertiză.

Pe 16 august, autoritățile au intervenit și în largul Constanței, după ce au fost semnalate resturi de dronă la aproximativ 1,5 kilometri de plaja Modern. Echipa EOD a identificat obiectul ca fiind o dronă, fără încărcătură explozivă, iar aceasta a fost predată Gărzii de Coastă pentru cercetări.

Seria incidentelor cu drone din țara noastră a continuat pe 21 august, când un obiect plutitor, posibil fragment de dronă, a fost observat la aproximativ 25 de metri de digul de sud al Portului Midia. În urma intervenției, fragmentul a fost recuperat, iar verificările au arătat că nu avea încărcătură explozivă.

Unul dintre cele mai serioase cazuri s-a înregistrat pe 22 august, în zona plajei Tuzla. Fragmentele găsite acolo conțineau încărcătură explozivă, care a fost neutralizată prin detonare controlată de scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române. Primele verificări ale MApN au indicat că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.

Incidente tot mai aproape de granița cu Ucraina

Iar incidentele cu drone nu se rezumă doar la litoralul românesc. În luna august, atât județul Tulcea, cât și județul Galați au fost vizate de mai multe incidente.

Pe 14 august, o dronă s-a prăbușit în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Aparatul nu fusese detectat de radarele MApN, întrucât zbura la o altitudine foarte mică. Drona a căzut într-o zonă împădurită, fără să fie raportate victime sau pagube materiale.

În noaptea de 15 spre 16 august, un alt incident a avut loc în apropiere de Galați. Sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a pătruns în spațiul aerian românesc dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. O aeronavă F-18 spaniolă a interceptat și doborât drona, iar un posibil punct de impact al resturilor a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nelocuită.

Un alt incident s-a produs în noaptea de 20 spre 21 august. La ora 03:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. Câteva minute mai târziu, aceasta s-a prăbușit la aproximativ patru kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul a fost urmat de un incendiu, care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat, în cadrul podcastului Obiectiv EuroAtlantic, de ce România nu poate doborî orice dronă care intră în spațul aerian al țării.