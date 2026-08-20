Dronă prăbușită în județul Tulcea. MApN anunță că aparatul a căzut lângă Grindu

FOTO ILUSTRATIV DETONARE DRONĂ

Ministerul Apărării Naționale a anunțat joi că o dronă a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, din județul Tulcea. Aparatul a ajuns într-o zonă nepopulată.

Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Sistemul radar a detectat, la ora 2:23, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat pentru a urmări situația. Forțele Aeriene Române au trimis și un elicopter IAR-330 SOCAT într-o misiune de cercetare aeriană.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre situație. Autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT la ora 03:20 pentru populația din zona vizată.

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Drona a intrat în spațiul aerian al României la ora 03:21

Ministerul Apărării Naționale a precizat că aparatul a pătruns în spațiul aerian național în apropierea municipiului Galați. La scurt timp, echipajul elicopterului militar a anunțat locul în care drona a căzut.

„La ora 03:21, o dronă a pătruns în spaţiul aerian naţional, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galaţi. La ora 03:24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ţinta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, judeţul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a informat MApN

O echipă de militari merge spre locul impactului pentru a securiza zona. Alerta aeriană s-a încheiat la ora 03:52, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

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Ce trebuie să faci dacă vezi o dronă sau auzi un impact

Prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, le recomandă oamenilor să sune imediat la 112 dacă observă o dronă deasupra localității sau dacă aud prăbușirea unui astfel de aparat în apropiere.

Autoritățile le cer cetățenilor să rămână într-un loc sigur și să nu se apropie de zona în care drona a căzut.

„Orice persoană care vede o dronă că zboară deasupra localităţii trebuie să sune de urgenţă la numărul 112. Structurile specializate apoi ştiu ce au de făcut. Aceeaşi recomandare este valabilă şi dacă o dronă se prăbuşeşte în apropiere. În plus, cetăţenii trebuie să stea într-o zonă de siguranţă şi să nu se apropie de zona de impact”, a declarat prefectul judeţului Tulcea, Eugen Terente, notează Agerpres.

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A treia dronă identificată în zonă din noiembrie

Drona care a căzut în comuna Grindu reprezintă a treia descoperită și identificată de MApN în această zonă din luna noiembrie a anului trecut până în prezent.

Județul Tulcea se confruntă frecvent cu situații în care drone rusești pătrund neautorizat în spațiul aerian NATO. Configurația graniței dintre România și Ucraina contribuie la aceste incidente.

De-a lungul timpului, autoritățile au descoperit drone sau fragmente de drone în mai multe zone din județ, cele mai multe în Delta Dunării. Rezervația biosferei se întinde pe teritorii din România și Ucraina.

În niciunul dintre cazurile raportate până acum nu au existat victime.