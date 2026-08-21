Un urs a băgat spaima în satul Tătârlaua din Alba. Jandarmii au intervenit cu sirenele pornite / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @wirestock

Mesajele RO-Alert au sunat vineri pentru locuitorii din satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă din Alba, după ce un urs a coborât din nou aproape de gospodării. Oamenii au sunat la 112, iar jandarmii au plecat spre fața locului pregătiți să intervină.

Când echipajul a ajuns, ursul s-a retras deja spre pădure, așa că forțele de ordine au patrulat cu semnalele acustice pornite pentru a se asigura că fiara nu face cale întoarsă.

„Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialei, în scop de descurajare şi alungare”, a precizat Raul Crişan, purtătorul de cuvânt al IJJ Alba.

CITEȘTE ȘI: Români furioși după ce un urs a fost „extras” din Poiana Brașov: „Mama ei de lipsa de asumare...”

Atacuri în serie: Miei furați și vite sfâșiate pe pășune

Panica localnicilor din Tătârlaua e alimentată de incidentele dese din ultima vreme. În iunie, o stână din sat a fost călcată de urs, iar ciobanii au rămas fără un miel.

Lucrurile au degenerat și mai tare săptămâna trecută, chiar în satul vecin, Crăciunelu de Sus. Un fermier a trăit un șoc pe pășunea comunală când și-a găsit animalele masacrate de o sălbăticiune: două vaci și un taur zăceau fără suflare, sfâșiate pe câmp, notează Agerpres.

VEZI ȘI: Au strigat după ajutor, dar nimeni nu a venit. Satul din Buzău unde oamenii se simt uitați și trăiesc în continuare cu frica urșilor: „Nu îi doare pe nimeni de noi”