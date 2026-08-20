Dan Negru, reacție după propunerea privind bursele sociale: Copiii săraci, în vacanțe, doar să-și imagineze cum e să mănânce

Sursa foto: Facebook Dan Negru

Dan Negru a criticat propunerea Guvernului de a elimina plata burselor sociale pentru elevii vulnerabili în perioada vacanțelor.

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care elimină plata bursei sociale în perioada vacanțelor școlare.

Potrivit proiectului, elevii ar urma să primească bursele sociale doar în lunile în care se desfășoară cursurile. Ulterior, Ilie Bolojan a explicat că bursa este gândită ca sprijin pentru participarea la școală, nu ca alocație.

Dan Negru a atras atenția asupra situației copiilor aflați în sărăcie și a criticat decizia prin prisma impactului asupra familiilor vulnerabile.

„Pffff… M-a mâhnit știrea din orele astea: Ministerul Educației ar urma să taie bursele sociale ale copiilor săraci pe perioada vacanțelor.

Adică amărâții, copiii săraci, să mănânce doar în timpul cursurilor și în vacanțe doar să-și imagineze cum e să mănânci.

300 de lei. Atât este bursa socială pentru un copil sărac.

Statisticile spun că România are 1,2 milioane de copii - 33,8% - expuși riscului de sărăcie. Cei mai mulți din Europa.

7 din 10 copii din satele românești NU au văzut niciodată Marea Neagră!

Fericiți cei milostivi căci aceia se vor milui e una dintre fericirile lui Iisus.

Dincolo de cifre, bugete, deficite și propagandă, boierilor din guverne, oricare ar fi ele, le amintesc vorba lui Vasile Voiculescu, poetul creștin:

Dacă ți-ai îngropa bulbul inimii în pământ, ce fel de flori ar răsări: crini sau buruieni?”, a scris Dan Negru pe pagina de Facebook.

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Guvernul demis Bolojan vrea să taie bursele sociale ale elevilor în perioada vacanțelor

Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică, pe 17 august, un proiect de hotărâre de Guvern care modifică metodologia-cadru de acordare a burselor pentru elevi și cuantumul acestora. O modificare importantă vizează bursele sociale ale școlarilor, care ar urma să fie tăiate în perioada vacanțelor.

Proiectul pus în dezbatere publică modifică Hotărârea Guvernului nr. 732/2025 și păstrează patru categorii principale de burse finanțate de la bugetul de stat: de merit, sociale, tehnologice și pentru mame minore.

Pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, bursele de merit vor fi acordate elevilor de gimnaziu, liceu și profesional, inclusiv dual, bursele sociale elevilor din ciclurile primar, gimnazial, liceal și profesional, iar bursele tehnologice celor din învățământul profesional, inclusiv dual.

De asemenea, elevele reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere vor putea beneficia în continuare de bursa destinată mamelor minore.

Cea mai importantă modificare vizează bursele sociale, care ar urma să fie acordate doar în timpul cursurilor. Noua formulare propusă pentru articolul 15 stabilește că „bursele sociale se acordă conform prevederilor art. 5”.

Articolul 5 este modificat astfel încât să prevadă că „bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă în fiecare an școlar, în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice”.

Astfel, bursele sociale ale elevilor ar urma să intre sub aceeași regulă sub care se află și celelalte categorii de burse, cele de merit și tehnologice.

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