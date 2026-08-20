Șeful ONJN, anunț important pentru industria jocurilor de noroc: Ce trebuie să știe toți cei care joacă pe bani de acasă / video

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Șeful ONJN, Vlad Cristian Soare, anunță o posibilă rescriere completă a legislației privind jocurile de noroc. Noile reguli ar putea diferenția tipurile de jocuri în funcție de gradul de risc, în timp ce jocurile de noroc pe bani organizate în afara cadrului legal rămân sancționate de legea penală.

Vlad Cristian Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a vorbit despre necesitatea rescrierii complete a legislației privind jocurile de noroc și despre reglementarea acestora în funcție de gradul de risc.

Acesta a mai explicat că jocurile de noroc pe bani, organizate în afara cadrului legal, sunt sancționate de legea penală.

„Haideți să ne gândim la o comunitate locală, la un consiliu local care dorește, poate într-o localitate turistică, să câștige de pe urma jocurilor de noroc... Monaco, Monte Carlo, n-avem în România un echivalent. La Constanța, cazinoul construit să producă bani a înghițit bani pentru renovare, a înghițit zeci de milioane de euro. Dacă ar fi fost dat unui operator de jocuri de noroc, ar fi adus zeci de milioane de euro”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Din punctul meu de vedere, legislația actuală privind jocurile de noroc trebuie rescrisă complet. Au fost atât de multe intervenții pe Ordonanța 77 încât, din perspectiva tehnicii legislative, ea nu mai respectă principiile de tehnică legislativă.

Din punctul meu de vedere, trebuie rescrisă complet, și unul dintre obiectivele mandatului meu, odată ce lucrurile se mai liniștesc, este ca, împreună cu grupurile parlamentare, noi să venim cu o propunere de nouă lege a jocurilor de noroc, care să traseze niște noi fundamente acestei industrii.

Una dintre vulnerabilități este exact cea pe care o spuneți dumneavoastră, și anume că jocurile de noroc, astăzi, în această legislație, sunt tratate toate la pachet. Dacă vă uitați în legislațiile vestice, unde fenomenul este mai bine reglementat, ele nu sunt tratate la pachet, ele sunt asociate riscului pe care îl produc. Adică jocurile loteristice, care de principiu sunt acceptate social de către o majoritate a populației, nici nu creează o dependență la fel de mare cum creează de exemplu slotul.

De asemenea, pariurile sportive, din perspectiva aceasta, sunt considerate că au un grad de risc mai scăzut decât slotul simplu. Inclusiv în interiorul sloturilor sunt diferite tipuri de sloturi care sunt introduse pe mai multe categorii - videoloterie, sloturi cu risc limitat și sloturi cu risc nelimitat. Acestea erau categoriile prevăzute la nivel mondial. Risc nelimitat înseamnă că poți să joci pe orice miză”, a spus Vlad Cristian Soare.

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ONJN vrea o reglementare diferențiată a jocurilor de noroc

Vlad Cristian Soare a spus că jocurile de noroc ar trebui reglementate diferențiat, în funcție de tipul jocului și de gradul de risc.

Potrivit acestuia, studiile privind comportamentul jucătorilor și riscurile asociate fiecărui tip de joc ar putea sta la baza stabilirii unor restricții și condiții specifice.

„Prin urmare, modul în care ar trebui să reglementăm locațiile în care se desfășoară acestea ar trebui să fie diferențiate. Unul dintre obiectivele pe care le-am putea avea ar fi ca jocurile de noroc să fie tratate în mod diferențiat.

Un exemplu aici este pokerul, care în anumite legislații, deși este un joc de noroc, este prevăzut inclusiv ca activitate sportivă - discutabil, evident. Astăzi, prin faptul că nu există această posibilitate legală de a diferenția între tipurile de joc din perspectiva restricțiilor, o restricție pe care o impui în lege se aplică tuturor.

O variantă foarte bună de lucru ar fi ca, în baza studiilor pe care noi oricum deja le-am demarat, să vedem care este gradul de incidență la risc și comportamentul de joc al oamenilor pe tipuri de joc, și în funcție de asta să corectezi și să stabilești anumite restricții și condiții în care respectivii să-și desfășoare activitatea”, a spus Vlad Cristian Soare.

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Jocurile de noroc pe bani, chiar și între vecini, intră sub incidența legii

Șeful ONJN a spus că jocurile de noroc pe bani, inclusiv cele organizate între persoane în locuințe, reprezintă o activitate nereglementată.

„De exemplu, Poker, Remi, Macao... Dacă se întâlnesc trei, patru, cinci și joacă pe bani... Pot să joace în cartier, într-un bloc de locuințe”, a spus Val Vâlcu.

„Asta este o activitate nereglementată și, oricât de ciudat ar părea pentru oameni, trebuie să înțeleagă că o astfel de activitate este în afara legii și este sancționată de legea penală”, a spus Vlad Cristian Soare.

„Adică, dacă jucăm pe doi lei...”, a spus Val Vâlcu.

„Noi nu putem să jucăm niciun joc de noroc pe bani în afara cadrului normativ”, a spus Vlad Cristian Soare.

„Adică eu cu un prieten, cu un vecin de bloc, nu putem”, a spus Val Vâlcu.

„Nu, dar în mod cert se întâmplă! Adică să ne mințim că acest lucru nu se întâmplă înseamnă să ignorăm o evidență”, a spus Vlad Cristian Soare.

„Dacă joci Remi și cine pierde plătește Cola”, a spus Val Vâlcu.

„Intrăm într-o zonă în care un procuror ar putea să considere că o astfel de activitate nu reprezintă un grad de pericol ridicat și atunci să nu-și piardă timpul.

Dar am avut situații pe care inclusiv presa le-a tratat, în care am colaborat cu organele de cercetare penală și cu poliția și am avut locații pe care le-am descoperit în cartiere unde se desfășurau jocuri ilegale: inclusiv cărți, inclusiv poker ilegal, inclusiv sloturi ilegale. Noi am confiscat peste 300 de mijloace de joc doar anul trecut din locații ilegale”, a spus Vlad Cristian Soare la DC News.