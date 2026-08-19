”Nu am aer”. Ce se întâmplă astăzi, la 3 ani de când gravida din Botoșani a fost lăsată, timp de 7 ore, să moară încet. Dezvăluirile făcute de soțul Alexandrei Ivanov

Sursa foto: Facebook Gabriel Ivanov

Au trecut trei ani de când Alexandra Ivanov a murit în chinuri pe patul de spital de la Maternitatea Botoșani, iar procesul nu a început nici până în ziua de astăzi, reclamă soțul îndurerat. Gabriel Ivanov ne-a acordat un interviu în care ne-a spus cum e viața lui și a celor trei copii ai săi după ce au pierdut-o pe Alexandra.

Marți, 18 august, s-au împlinit 3 ani de când Alexandra Ivanov a murit în chinuri pe patul de spital de la Maternitatea din Botoșani. "Nu am aer" au fost ultimele cuvinte ale Alexandrei. Era însărcinată în luna a treia şi a ajuns la spital cu ambulanţa după ce a acuzat dureri şi hemoragie. Deși era în stare gravă și a cerut ajutor, a fost lăsată să agonizeze până dimineața, când a murit.

Timp de șapte ore nu a primit nicio atenție medicală, arăta atunci un raport întocmit de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Botoşani. Diagnosticul stabilit la internare a fost de "sarcină oprită în evoluție, metroragie minoră, observație anemie secundară". Totuși, după ce a fost supusă unui set de analize şi a fost perfuzată, cadrele medicale au ignorat-o toată noaptea, Alexandra murind în dimineața zilei de 18 august 2023.

Gabriel Ivanov: Noi încă sperăm ca justiția să țină cont de aceste lucruri

În acea zi sumbră, tânăra în vârstă de 25 de ani a lăsat orfani trei copii. Soțul îndurerat a căutat să i se facă dreptate în toți acești ani, dar procesul nu a început nici până în ziua de astăzi. "Încă se așteaptă expertiza celor de la IML București", ne-a spus Gabriel Ivanov, acuzând că intenționat se tărăgănează ancheta.

"S-au cerut expertize de la cei din Iași, care au durat foarte mult, ca mai apoi să se răspundă foarte superficial. Spre exemplu la întrebarea "de ce nu i s-au recoltat toate analizele normale?", răspunsul lor a fost "nu s-au putut recolta". Fără a arăta un motiv anume, deci totul la modul superficial. Este vorba despre sindicate ale medicilor, despre "colegialitate", despre precedent, iar ei nu se pot pronunța împotriva lor, deci se preferă răspunsuri superficiale și neclare. Noi încă sperăm ca justiția să țină cont de aceste lucruri. Încă sunt așteptate expertizele medicilor ca mai apoi să înceapă procesul. Este de înțeles că suntem pe terenul lor: doctori care trebuie să se pronunțe împotriva altor doctori. Este foarte complicat", ne-a spus Gabriel Ivanov atunci când a fost întrebat cum a evoluat ancheta în toți acești ani.

Gabriel Ivanov: Îmi amintesc totul ca și cum a fost ieri

Cât despre ziua în care a murit soția sa, Gabriel Ivanov spune că și-o amintește ca și cum ar fi fost ieri.

"Îmi amintesc totul ca și cum a fost ieri și conversația noastră de pe WhatAapp de atunci descrie în detaliu nelămuririle din acel moment: de ce nu intervine cineva care este de gardă atunci, de ce se așteaptă altă doctoriță, de ce nimeni nu face nimic, deși ea zicea că are dureri insuportabile", ne-a mai spus bărbatul.

Cei trei copii rămași orfani nu știu nici astăzi ce s-a întâmplat cu mama lor

Cei trei copii rămași fără mamă au acum 4, 6 și 8 ani. Nu știu nici până în ziua de astăzi ce a pățit Alexandra.

"Toată viața ne-a fost dată peste cap, dar încercăm să fim puternici pentru copii. Cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie în mod real cum ne-a afectat pierderea Alexandrei. Copiii sunt la o vârstă fragedă și nu este cazul să le zicem ce s-a întâmplat. Le spunem doar că mami e la Dumnezeu, este înger", ne-a mai spus Gabriel Ivanov.

Cazul Alexandrei Ivanov a zguduit o țară întreagă. Mii de oameni au protestat atunci, iar managerul Maternității din Botoșani de la acea vreme a fost schimbat. În 2025, a fost promulgată și o lege denumită după numele tinerei. Prin legea promulgată atunci de Nicușor Dan, toate spitalele din România, din sistemul de stat și privat, au fost obligate să fie dotate cu butoane de panică, la dispoziția pacienților. Totuși, la trei ani distanță, Gabriel Ivanov încă speră că cineva va răspunde și legal pentru moartea mamei copiilor lui.

"Am cerut doar să se facă dreptate"

"Trebuiau doar să fie oameni și să meargă să o vadă. Trebuiau să facă ceva. Nu poți ignora un om care de când a fost internat și până când a murit, la 7 ore distanță, a strigat încontinuu de durere. Nu poți să nu îi faci nicio analiză, să nu îi faci nicio intervenție, să nu o ajuți în vreun fel. Era totuși o urgență venită cu cod roșu pe ambulanță. Nu înțeleg cum poți fi atât comod încât să zici că aștepți să vină doctorița pe tură și tu să nu te complici pentru că este noapte și nu vrei să faci un chiuretaj. A fost pasată la următoarea tură. Din păcate, nu a mai ajuns să o prindă", a mai spus Gabriel Ivanov.

"Noi am mers pe demersurile legale pentru că nu am avut nici o explicație. Am cerut doar să se facă dreptate", a subliniat bărbatul.