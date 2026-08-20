Accident grav în Constanța: O mașină s-a răsturnat și a luat foc. Elicopterul SMURD, solicitat la intervenție

FOTO: Agerpres

Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit joi la un accident produs în localitatea Pecineaga din județul Constanța. Au fost implicate două autoturisme, iar patru persoane au fost rănite.

"Unul dintre autoturisme, răsturnat, arde generalizat. Incendiul este localizat; se lucrează pentru lichidare. Persoanele primesc îngrijiri medicale de la echipajele de prim ajutor aflate la locul intervenţiei", au transmis inițial reprezentanţii ISU Dobrogea.

Cele patru victime, care sunt conștiente, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. La locul accidentului a intervenit și un elicopter SMURD.

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Ce s-a întâmplat

Polițiștii din Mangalia au fost alertați, în jurul orei 9:00, cu privire la un autoturism care circula haotic și punea în pericol traficul, iar după ce au identificat mașina în Pecineaga și i-au cerut șoferului să oprească, acesta a ignorat semnalul, astfel că oamenii legii au pornit în urmărirea lui.

”La un moment dat, pe timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj şi s-a răsturnat. Pentru a evita coliziunea cu autoturismul, autospeciala de poliţie a efectuat o manevră în urma căreia a derapat şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. La nivelul autospecialei de poliţie a izbucnit un incendiu, care a fost ulterior lichidat”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar în cazul conducătorului autoturismului, valoarea indicată a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce testul polițistului a avut rezultat negativ.

”Toate persoanele implicate (doi poliţişti din autospecială, conducătorul auto şi un pasager din autoturism) au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, au mai transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

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