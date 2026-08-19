Alina Gorghiu nu are dreptate. Președintele are drept de veto

Hashtagul îi cere lui Nicușor Dan să încalce Constituția,trimițând a doua oară Legea ANI în Parlament

Nu stau cu frustrarea în gât la adresa lui Nicușor Dan, sper că nu spun tot felul de lucruri imbecile la TV, politician nu sunt. Dar, cred că oamenii politici pe care îi contrazice Alina Gorghiu au dreptate. Chiar dacă doamna Gorghiu, jurist cu experiență, are la rândul său dreptate. Imediat voi explica aparentul paradox.

Să vedem, întâi, ce a postat Alina Ghorghiu pe Facebook: ”E amuzant să vezi tot felul de oameni politici, care stau cu frustrarea în gât la adresa lui Nicușor Dan, care spun tot felul de lucruri imbecile la TV. Cum ca, de exemplu, Nicușor Dan, după ce se epuizează etapa retrimiterii sau a sesizării CCR, ar putea să nu promulge legea integrității”.

Hai să deschidem Constituția la Art. 77 – Promulgarea legii, mai scrie Alina Gorghiu, arătând că Legea fundamentală permite președintelui să întoarcă la Parlament doar o singură dată proiectul legii ANI, apoi e obligat să promulge varianta pe care i-o trimite Legislativul. Nu ar avea, cum s-ar spune, drept de veto. Ba da, are, poate refuza promulgarea, până la finalul mandatului.

”Sigur, ca un Președinte poate spune așa: ce e Constituția?! Ce mă interesează pe mine broșura asta?!”, adaugă doamna Gorghiu, care precizează că niciun președinte al României după 89 încoace nu a abuzat de articolul 77. ”Ce s-ar întâmpla dacă nu ar promulga?! În secunda doi, pe bună dreptate, cineva ar spune ca este o faptă gravă, deci ar începe procedura de suspendare”, concluzionează Alina Gorghiu.

Și are dreptate, pe fond. Dacă președintele ar refuza a doua oară să promulge Legea ANI, ar încălca grav Constituția. Dar, asta nu înseamnă că este exclus ca președintele să folosească dreptul său de veto. O fi neconstituțional, așa cum bine spune d-na Gorghiu, dar de luat nu i-l ia nimeni, președintele poate bloca legea, dacă așa consideră de cuviință.

Mecanismul face sens, cum ar spune corporatiștii: Președinția este instituția supremă de cenzură a actelor legislative, pe care la rândul său o cenzurează alegătorii. Dacă ei consideră că președintele a făcut un abuz, votează ”DA” la referendumul de demitere a președintelui, dacă nu, înseamnă că președintele a împiedicat publicarea unei legi pe care poporul nu o dorea și bine a făcut.

Acum, revenind la cazul concret analizat: e bine sau rău pentru Nicușor Dan să uzeze de dreptul de veto, să refuze promulgarea Legii ANI ca să-l țină în funcție pe Dominic Fritz?

Dna Gorghiu spune că aceia care îl sfătuiesc pe dl Dan să nu promulge legea vor ca el să fie suspendat. Cred că în primul rând hashtagul vrea să securizeze funcția șefului USR. E drept, nu le-ar strica să fie demis Nicușor Dan, închipuindu-și că, astfel, Ilie-Mesie ajunge mai repede la Cotroceni, fiindcă viața a arătat că poți guverna și de pe locul trei sau patru, dacă ai președintele tău la Cotroceni. Practic, supărarea USR/PNL aripa Bolojan vine tocmai de aici- vor președintele lor, așa cum Iohannis vroia guvernul său, iar Nicușor nu se prea lasă.

Iar dna Gorghiu are din nou dreptate, când sugerează că Nicușor Dan riscă suspendarea. Dacă din calcul politic, președintele ar încerca să-l protejeze pe Fritz, ca să satisfacă electoratul USR, ar risca suspendarea, iar dacă se ajunge la suspendare, demiterea. Fiindcă, foarte probabil, electoratul AUR ar face joncțiunea cu electoratul hashtag. Din motive diferite, unii supărați că a fost favorizat Fritz, alții grăbiți să-l pună pe Bolojan în locul lui Dan, la Cotroceni, dar ar face joncțiunea.

Pe cazul Fritz, însă, discuția nu face sens. Până în data de 31 august, Legea ANI va fi publicată în Monitorul Oficial. Din tot scandalul, ”reformisto-justițiarii” lui Bolojan și Fritz se mai aleg cu o bilă neagră. Până mai ieri, se jeluiau că pierdem fondurile PNRR, dacă nu bifăm rapid jaloanele. Acum, cer excluderea din UE, fiindcă nu se respectă sloganul cu care vor să guverneze până la capăt: ”Fără integri în politică”.