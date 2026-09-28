A fost nevoie să moară oameni ca să fie mimată lupta cu trotinetismul

Petiție după accidentul mortal din Bihor. Se cere un plan urgent pentru trotinetele electrice / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @rcphotostock

Mulți oameni se miră că ”autoritățile”, atât de grăbite să interzică diverse, atât de preocupate de grija pentru siguranța cetățenilor, închid ochii la pericolul reprezentat de trotinetele electrice.

O fi atât de puternic lobby-ul vânzătorilor de torpile umane pe două roți? Sau al proprietarilor de aplicații care închiriază riscul cu plata la minut? O groază de asociații câștigă bani buni din specula imobiliară, blocând proiectele de dezvoltare urbană la cererea concurenței, uite că nu s-a găsit niciuna care să scoată oameni în stradă pe tema asta. De ambulanța care le fură copii, pericol inventat, se sperie neciopliții din rural, nouă, părinților moderni din marea metropolă nu ne e teamă că pe micuțul nostru îl fură trotineta electrică și îl dă cu capul de stâlp, la 70 km/h.

Nu cred că a fost nevoie ca Uber, Bolt sau Wolt să bage bani în lobby. Politicienii aleargă după voturi cu 100km/h și nu ar îndrăzni să atace frontal noua ideologie: trotinetismul. Adică mimetismul, corporatismul și progresismul, respectiv rucsăcelul din spate, costumul care respectă dress code-ul companiei și grija pentru soarta planetei, reunite într-un abonament la Lime, în umbra căruia minorii plini de talente și fumuri bagă viteză pe trotuare, printre copii în cărucioare și bătrâneii în baston.

În Paris, anul trecut, au murit 75 de utilizatori ai trotinetelor electrice, iar patru oameni au decedat loviți de astfel de mașinării. Municipalitatea a interzis o afacere criminală: închirierea trotinetelor.

La noi a murit un copil și alte câteva zeci sunt mutilați, după accidente pe trotinetă. După îndelungi codeli, și Consiliul general al Micului Paris pregătește o jumătate de măsură, care să-i mulțumească pe pietoni, dar să nu-i supere pe alegătorii trotinetiști. Va permite doar celor cu drept de vot să închirieze trotinete electrice. Majorii, care se tem să apere țara în război cu tancul, dar sunt gata să facă sacrificiul suprem pe două roți în lupta lor cu încălzirea globală, pot să se bucure în continuare de reducerile de sezon la Splash, înainte de a fi făcuți splash de un TIR.

Consilierii generali pe care nu-i știe nimeni vor vota miercuri... nimic, fiindcă jumătate de măsură nu înseamnă jumătate, ci înseamnă zero rezultat.

Unde e riscul cel mai mare pentru pieton? Pe trotuar, unde îl lovește trotineta care vâjâie fără limită de viteză. Ori, noul regulament permite în continuare ca vehicole care se deplasează cu 50 la oră să circule pe trotuar, acolo unde nu sunt piste de biciclete. Adică, aproape peste tot.

Unde e riscul pentru trotinetist? Pe carosabil, când șerpuiește cu 50 la oră printre mașini. Noul regulament interzice slalomul, dar nu oferă Poliției instrumente de sancționare. Trotinetele elctrice sunt vehicole care pot ușor depăși viteza legală în localitate, dar nu au număr de înmatriculare. Vezi să nu-i prindă pe contravenienții pe trotinete polițiștii, învățați să stea cu radarul la tufiș.