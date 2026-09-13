Bolojan, marinarul care nu știe să înoate. Băsescu îl ia la mișto: Este pur și simplu brutal

De la stânga la dreapta: fostul președinte Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

În criza din 2010-2011, PDL, aflat la guvernare, a decontat costurile austerității, în vreme ce PSD și în oarecare măsură PNL (la vremea aceea încă ne-userizat) au beneficiat politic de revenirea economiei, după 2012.

Rotativa guvernelor minoritare, începând cu guvernul PSD, ar trebui să fie, deci, pe placul PNL-ului. Chiar Bolojan a propus, cândva prin vară, această soluție: să guverneze 14 luni un guvern minoritar PSD susținut la votul de învestire de polul de Dreapta, iar polul de Stânga să susțină un guvern minoritar constituit în jurul PNL , împărțind astfel perioada rămasă până la alegerile la termen. Problema a fost cu cine să înceapă guvernările de 14 luni, cu PSD sau cu PNL.

PNL-ului ar trebui să-i convină, acum, Opoziția. Doar nu mințea Bolojan când spunea că doar în opoziție se poate reface o formațiune politică? Sau o spunea atunci, după moțiune, ca să suprime gruparea din PNL care cerea ca partidul să rămână la guvernare? Știm că pe președintele Nicușor Dan l-a mințit, la negocieri, vedem că acum o dă la întors din nou și cere un guvern de tehnocrați, garantat de PNL-USR pentru prima jumătate a rotativei. Adică să rămână el și ai lui în continuare în Palatul Victoria, iar după 14 luni va susține un guvern propus de PSD.

De ce nu invers, că ar fi mai convenabil, din punct de vedere electoral pentru PNL și USR? Să-l lase pe Grindeanu să ia înjurăturile aferente măsurilor de ajustare bugetară, de neocolit în 2027, și să revină la butoane când suntem pe creștere, având și pârghiile de control în anul electoral 2028?

Cum se vede, bolojeniștii se agață de funcții pentru funcții. Useriștii din PNL și cei din USR sunt înșurubați pe poziții, prin numiri și concursuri, plouă cu sinecuri, consilierii parlamentari sunt parașutați în administrație, ongiștii iau cu asalt deconcentratele. Se strâng provizii pentru iarna atomică, lungă de patru ani, după ”nucleara” alegerilor.

Bolojan e ca un marinar care nu știe să înoate. Nu s-a mai dat jos din funcție de la prima candidatură până acum, nu a trecut niciodată prin experiența opoziției. Nu va ieși de bunăvoie din Palatul Victoria, așa cum marinarul nu va sări din vaporul care se scufundă, se va duce cu acesta în adâncuri de teamă să sară în mare, ca să încerce să se salveze într-o barcă. Din păcate, odată cu Bolojan și PNL se duce la fund. De la ultima măsurătoare, s-a scufundat cu 5 puncte procentuale (de la 22,4 la 17%).

Iar Traian Băsescu, pe care trebuie să-l mai și reevaluăm, din când în când, stă pe margine și râde de propunerile premierului demis. La Digi24, în fieful electoral al USR, Băsescu a demascat încercarea lui Bolojan de a trage de timp cu soluția guvernului tehnocrat garantat de bolojeniști.

"Mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să să fie examinați de domnia sa, că nu știi niciodată ce-i place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialiști. Dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru, domnul Bolojan nu înțelege nimic din economie. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie. Dânsul este pur și simplu brutal în a impune niște tăieri și cu asta basta”, a sintetizat Băsescu guvernarea Bolojan, într-o singură propoziție.