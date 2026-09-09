Ilie Bolojan, captiv în Palatul Victoria. Adevărații jucători fac profit din criză

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan dorea să se retragă imediat după 1 septembrie, odată cu începutul noii sesiuni parlamentare. Dacă la debutul crizei guvernamentale aripa bolojenistă îi ataca pe moderați cu zicerea că PNL va crește în Opoziție, timp de patru luni de zile miniștrii guvernului demis au ignorat cu aroganță normele Constituției și ale bunului simț, agățându-se de Putere.

De ce s-a hotărât Bolojan acum să caute cu febrilitate ieșirea din Palatul Victoria? Simplu: a început să scadă puternic în sondaje și cu fiecare zi care trece se uzează cât un premier legitim într-o sută. Planul de a folosi fotoliul guvernamental ca trambulină spre cel prezidențial se dezumflă, dacă mai rămâne mult la guvernare, iar odată cu pierderea speranței, pierde și conducerea partidului. Nici n-ar avea unde se întoarce: la Senat nu poate ajunge, iar șef fără voturile PSD, la CJ Bihor își găsește scaunul puțin ocupat. Nu mult, doar până în 2028.

De ce nu pleacă, atunci, cu sacul plin de clișee numai bune de folosit în campania sa prezidențială: a salvat ce se mai putea salva din PNRR, a scos țara din junk, a ținut în frâu deficitul și mai ales a luptat cu PSD, cu pro-rușii, cu anti-europenii etc. Răspuns: fiindcă este prins ca în clește, între propriile forțe politice și falanga media așa-zis ”de dreapta”.

Calendarul retragerii din pozițiile de vitrină, de unde iei ceva mai multe înjurături decât beneficii, nu s-a sincronizat cu calendarul ocupării pozițiilor mănoase din administrație, deconcentrate, agenții, societăți de stat ș.a.

Plouă cu concursuri de manageri și directori în bugetărime, ca la ospățul dinainte de cura de slăbire. USR conduce detașat, având un modus operandi brevetat: ministrul trimite controlul, care găsește două dosare cu șină necapsate, și schimbă directorul cu unul ceva mai competent, fie membru de partid, fie garantat de vreun ong afiliat.

PNL trebuie să facă rapid loc competenților săi de rit nou, bolojenist, dând la o parte competenții săi de rit vechi care nu s-au orientat la timp.

Ca să vă dați seama de miza jocului, să luăm ca studiu de caz ANSVSA. Alexandru Bociu, ajuns președinte după algoritm în vremea lui Bolojan, a reușit să distrugă exportul de ovine, printre alte realizări pe care nu le mai menționăm aici. Louis Pasteur, inventatorul vacinului antirabic să fi fost și premierul, un om politic responsabil, tot trebuia să-l dea afară, după ce Bocciu a scos mii de fermieri în stradă, mai bine decât ar fi făcut-o Opoziția, pentru care, fără să vrea, lucrează. Dar, totodată, lucrează și pentru clientela politică a partidului care l-a numit în funcție. Unul dintre subordonații săi, am aflat cu ocazia scandalului Bogos, și anume Mihai Ponea, directorul ANSVSA Vaslui, a câștigat anul trecut nu mai puțin de 2,4 milioane de lei, dividende dintr-o firmă de consultanță. Mai trebuie adăugat ceva?

UDMR nu are problema posturilor, pe care le deține ad vitam în administrație. Trebuie doar să se decidă ce vrea și va primi, de la oricine vrea să-i primească voturile la învestire. De ce s-a sucit atunci de două ori, după ce agrease o înțelegere cu PSD? Asta doar Peter Magyar, răsfățatul PPE, și Weber, tătucul familiei politice care împarte fondurile UE, pot spune.

Per total, criza politică profită adevăraților jucători, care țin decedatul politic în geamul Palatului Victoria, să se înfrunte cu anticipație din ”pensia” oferită de funcțiile pe care le împart cu generozitate, că nu dau de la ei.

Încercuirea e completată, cum spuneam, de falanga media: site-uri, televiziuni, influenceri ”de dreapta”. Cam aceiași care l-au susținut cu înverșunare pe Băsescu, două mandate, și pe Iohannis, idem, după care tot ei ne-au spus ce răi erau ambii-amândoi. Logic, l-au lăsat pe Băsescu din brațe ca să-l poată lua pe Iohannis, apoi au dat rucsacul jos, vorba unui auto-declarat colonel, ca să-l ia în spate pe Nicușor. Doar că președintele Dan a sărit din mers, ceea ce a declanșat valul de furie cu care se confruntă în prezent.

De altfel, eu unul nici nu cred că imensa mașinărie de propagandă este a lui Bolojan, ci dimpotrivă, Bolojan este noul asset al talibanilor din presă, pe care îl vor folosi atâta vreme cât le va servi interesele. După care vom afla ce rău a fost, cum a întinat idealurile dreptei și tot așa.

Astfel, avem și răspunsul la întrebarea: când se va sfârși criza guvernamentală? Când își vor face plinul USR, PNL și garda pretoriană din media, Bolojan va fi lăsat să plece în Opoziție. S-ar putea să dureze ceva mai mult, fiindcă tocmai s-a spart pușculița TVR. Nu-mi spuneți că pentru audiență s-au bătut atâta vreme, că audiența e zero barat, în timp ce posturile pe care postul public le-a înființat pentru ”jurnaliștii” lui Băsescu, ulterior Iohannis, au costat sute de milioane de lei.