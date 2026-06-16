"Sperietoarea" care i-ar putea face pe parlamentari să lase garda jos și să voteze un guvern

Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres

Ce urmează după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea? Iată care sunt scenariile viabile în acest moment.

Dacă trece Guvernul Veștea, cel puțin până la toamnă, poate chiar până la alegeri, în contextul în care rotativa nu se face, așa cum a zis Adrian Veștea, avem guvern funcțional. Nu e rotativă, PSD-ul s-ar putea gândi că pierde premierul, dar se pot înțelege drept compensare pe pozițiile de miniștri, care sunt importante și odată ce iese USR-ul, Veștea are de unde împărți portofolii.

Într-un astfel de scenariu, guvernul va fi asociat cu PNL, perceput de dreapta, iar PSD ar intra în alegeri cu imaginea neafectată prea tare, țintind electoratul său de stânga. PSD ar fi mai puțin expus fără premier și ar avea mai multă influență cu mai mulți miniștri. Acest scenariu este valabil în cazul în care Guvernul Veștea este învestit și nu se mai face rotativa.

De altfel, amintim că după o întrebare a analistului politic Bogdan Chirieac adresată lui Adrian Veştea la România TV, în emisiunea moderată de Ioan Korpos şi Simona Gheorghe, premierul desemnat a spus că protocolul coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR, stabilit în 2025, nu mai stă în picioare. Astfel, rotativa din 2027, când la Palatul Victoria ar fi trebuit să vină un premier desemnat de PSD, nu va mai avea loc.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Veștea nu trece de votul din Parlament?

Ce se întâmplă în cazul în care Guvernul Veștea nu trece de votul din Parlament? Crește presiunea pe parlamentari, amenințați de spectrul anticipatelor. Sunt două condiții ca președintele Nicușor Dan să poată dizolva Parlamentul și să ajungem la anticipate:

Să fie respinse cel puțin două solicitări de investitură

Să treacă 60 de zile de la căderea Guvernului

Până acum au trecut 41 de zile de la căderea Guvernului Bolojan prin moțiune și ne apropiem periculos de termenul de 60 de zile. Până se fac audierile, până ajunge Veștea la votul din Parlament, să zicem că se fac 45-47 de zile. Dacă Veștea pică la vot, urmează noi consultări, noi programe, ne apropiem și mai mult de termenul de 60 de zile.

Scenariul anticipatelor

Vor accepta parlamentarii să voteze orice propunere de premier doar pentru a evita alegerile anticipate?

Avem mai multe riscuri dacă se ajunge la anticipate: noi cheltuieli; aleargă în campanie (vara nu dorm); riscul de a nu ajunge pe listă și riscul de a nu intra Parlament. Cum ajung pe liste? În cazul PNL-ului, Bolojan decide. Adică oamenii săi vor fi pe liste la anticipate. Se mai eliberează locuri, nu îi va pune și pe cei care l-au contestat. S-a tot îngustat PNL-ul, de la 20% la 10%. Doar jumătate dintre PNL-iști au șanse să câștige un loc.

La PSD, e aceeași situație. S-a îngustat numărul de potențiali câștigători, de la 30% la 15%.

Și la USR e posibil să fie lupte pentru cine rămâne pe liste. AUR are un electorat relativ stabil, poate în creștere. Ponta, cu grupul Uniți pentru România, poate să mai strângă din SOS, POT, să le dea o coerență, o structură și să se întărească, dar în rest, semne sunt că PSD, USR și PNL scad, iar AUR crește, pe sondajele de acum.

Deci anticipatele sunt o speritoare și la nivel de partid, și la nivel personal, de parlamentar, care se gândește că s-ar putea să nu mai fie pe listă, iar dacă e totuși pe listă, s-ar putea să nu prindă un loc în Parlament. În plus, dacă se ajunge la anticipate, am avea o campanie de criză, iar șansele ca politicienii să fie și mai mult huiduiți sunt mari.