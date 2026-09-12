Soluţie pentru reducerea numărului de accidente la trecerile de pietoni. Robert Cazanciuc a propus-o, după o întâmplare din trafic

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Senatorul PSD Robert Cazanciuc propune o soluţie pentru reducerea numărului accidentelor rutiere la trecerile de pietoni. Totul, după o întâmplare din trafic.

Senatorul Robert Cazanciuc, promotorul legii Anastasia, care trimite la închisoare şoferii băuţi, sub influenţa substanţelor interzise sau fără permis de conducere care provoacă accidente mortale, propune o soluţie pentru reducerea numărului accidentelor rutiere la trecerile de pietoni.

"Am văzut câteva exemple de bune practici în câteva localităţi unde trecerile de pietoni au fost marcate cu o culoare anume, că e roşu, că e albastru, şi au fost şi supraluminate. Practic, vezi locul ăla de la foarte mare distanţă. Văzându-l, tendinţa naturală este de a reduce un pic viteza. Şi sunt convins că acolo unde s-au făcut astfel de investiţii, riscul de a se produce un accident pe trecerea de pietoni cu siguranţă e mult mai scăzut.

De multe ori tu, ca şofer, nu vezi că acolo e trecere de pietoni. Sau indicatorul de trecere pietoni e mascat de câte o maşină mai înaltă parcată. Şi nu ştii că acolo e trecere de pietoni. Mie chiar mi s-a întâmplat ceva de genul ăsta în trafic. Cineva a trecut strada, iar eu foarte supărat am coborât geamul şi am strigat la om "Pe unde treci?". Şi el mi-a zis că pe trecerea de pietoni. Nu se mai vedea vopseaua de pe stradă, iar indicatorul era mascat de o maşină parcată. Deci, pur şi simplu nu se vedea că era un semn acolo.

Dacă trecerea de pietoni este bine marcată, e o formă de a reduce riscul producerii accidentelor. Îi încurajez pe toţi cei din autorităţile locale să facă astfel de investiţii. Cred că sunt minimale, dar beneficiile sunt foarte mari", a declarat Robert Cazanciuc în cadrul dezbaterii "Educaţia Rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă", organizată de DC Media Group.

Indisciplina pietonilor în trafic, principala cauză de accidente în 2026

În primele 6 luni ale anului 2026, la nivel național, au fost înregistrate 1.679 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 492 de persoane și rănirea gravă a 1.384 de oameni.

Comparativ cu perioada similară a anului 2025, au fost înregistrate cu 30 (-1,8%) mai puține accidente, cu 55 (-10,1%) mai puține persoane decedate și cu 36 (+2,7%) mai multe persoane rănite grav.

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, în primele 6 luni, au fost indisciplina pietonilor (14,4%), nerespectarea regimului legal de viteză (14,2%), indisciplina bicicliștilor (10,5%), neacordarea priorității de trecere a vehiculelor (8,8%), neacordarea priorității de trecere pietonilor (7,3%), acestea generând peste 50% din totalul accidentelor grave și aproximativ 50% din totalul deceselor, arată IGPR.