„Există un pericol real ca Nicușor Dan să fie suspendat“ / Avertismentul lui Chirieac despre strategia lui Ilie Bolojan

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informațiile potrivit cărora Ilie Bolojan, susținut și de USR, ar dori suspendarea președintelui României, Nicușor Dan, în contextul în care premierul demis vizează cea mai întaltă funcție în stat.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune România TV, Bogdan Chirieac, analist politic, a comentat scenariul suspendării președintelui Nicușor Dan. El a precizat că nu este o noutate că George Simion și AUR vor acest lucru, fiindcă încă „din vară, când a avut loc întâlnirea oficială dintre Nicușor Dan și George Simion pentru Guvernul Veștea, domnul Simion a anunțat clar de la Palatul Cotroceni că dorește suspendarea președintelui Nicușor Dan“.

Noutatea o reprezintă speculațiile potrivit cărora și Ilie Bolojan ar urmări acest lucru, a precizat analistul politic în intervenția la RTV.

„Noi specualm din primăvară că Bolojan dorește și el suspendarea lui Nicușor Dan, fiindcă nu are răbdare până în 2030, și ar dori să candideze la Președinția României unde are șansa lui, importantă“, a explicat analistul politic.

„Acum înțeleg că vrea să plece de la Palatul Victoria fiindcă proiectul lui politic îi comandă acest lucru. Ca să nu ia singur în piept tot valul de nenorociri pe care l-a provocat în calitate de prim-ministru, vrea să se retragă. Am auzit că ar vrea și să demisioneze.

El e demis, dar intenționează să demisioneze cu tot cu Guvern, ca să-l forțeze pe Nicușor Dan să numească pe cineva“, a mai spus Bogdan Chirieac, adăugând că Ilie Bolojan are o „propagandă atât de bine finanțată“ care îi va reface ulterior imaginea.

Potrivit analistul politic, spre deosebire de Emil Boc, ajuns primar în Cluj-Napoca după ce a decontat guvernarea pe care a avut, Ilie Bolojan, „cu intransingența sa, a aruncat întreaga vină asupra PSD, iar acum o aruncă asupra lui Nicușor Dan“.

Foto: Agerpres

Demersului de suspendare a lui Nicușor Dan i s-ar putea alătura și USR

Bogdan Chirieac nu exclude ca în câteva luni, poate chiar în primăvară, șeful statului să fie suspendat. „E un pericol real“, a comentat analistul politic, precizând că „Nicușor Dan e un președinte bun“.

„Ilie Bolojan are în spatele său și USR, care s-a rupt de Nicușor Dan atunci când acesta a refuzat să le predea justiția, deși USR se pregătise intens cu toată rețeaua de ONG-uri, cu finanțări, cu propagandă etc. Doamna Lia Savonea a fost intens atacată de USR.

Și USR dorește suspendarea lui Nicușor Dan și ne putem trezi și cu această plăcintă pe cap, nedorită. Cred că ultimul lucru de care are nevoie România acum e suspendarea președintelui“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac în intervenția la România TV.