Brad Pitt, premierul României în această săptămână? Dar Guvern când vom avea? Răspunsul lui Bogdan Chirieac / video

Analistul politic Bogdan Chirieac și redactorul-șef DC News, Anca Murgoci,

Cine este premierul României în această săptămână și când vom avea un guvern cu puteri depline? Bogdan Chirieac a răspuns la aceste întrebări.

Analistul politic Bogdan Chirieac și redactorul-șef DC News, Anca Murgoci, au vorbit, într-o notă ironică, despre situația politică actuală a României, care nu are un guvern cu puteri depline, și despre cât ar mai putea rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Bogdan Chirieac a spus că, în ciuda faptului că actualul guvern este unul demis, Ilie Bolojan continuă să-l conducă și că mandatul său ar putea ajunge până în 2028.

„Cine este premier săptămâna aceasta? Că la noi e săptămâna și premierul...”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Kelemen Hunor?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Mai aveți alt nume?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Brad Pitt”, a spus ironic Bogdan Chirieac.

„Și guvern când vom avea?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Avem guvern. Se numește Guvernul Bolojan... Șchiop, dar rămâne”, a spus Bogdan Chirieac.

„Ok, unul cu puteri depline, că așa...”, a spus Anca Murgoci.

„Păi ce vă trebuie puteri depline? Nu e destul de puternic al lui Bolojan?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Păi dacă e demis, cum adică?”, a spus Anca Murgoci.

„Vi se pare că a luat în seamă demiterea? Mie nu mi se pare că a luat-o în seamă. Omul a rămas și semnează în continuare. Bravo lui! Adică ditamai Parlamentul nu reușește să-l mute pe Bolojan. Ce ai cu Bolojan? E foarte bun, Ancuța!”, a spus Bogdan Chirieac.

„Deci nu-mi dați niciun termen”, a spus Anca Murgoci.

„Ce termen? 2028”, a răspuns Bogdan Chirieac.

„Bine! Ok!”, a spus Anca Murgoci.

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