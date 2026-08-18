Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Analiză Politică Brad Pitt, premierul României în această săptămână? Dar Guvern când vom avea? Răspunsul lui Bogdan Chirieac / video

Brad Pitt, premierul României în această săptămână? Dar Guvern când vom avea? Răspunsul lui Bogdan Chirieac / video

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 18 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
bogdan chirieac si anca murgoci 5
Analistul politic Bogdan Chirieac și redactorul-șef DC News, Anca Murgoci,

Cine este premierul României în această săptămână și când vom avea un guvern cu puteri depline? Bogdan Chirieac a răspuns la aceste întrebări.

Analistul politic Bogdan Chirieac și redactorul-șef DC News, Anca Murgoci, au vorbit, într-o notă ironică, despre situația politică actuală a României, care nu are un guvern cu puteri depline, și despre cât ar mai putea rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria. 

Bogdan Chirieac a spus că, în ciuda faptului că actualul guvern este unul demis, Ilie Bolojan continuă să-l conducă și că mandatul său ar putea ajunge până în 2028. 

„Cine este premier săptămâna aceasta? Că la noi e săptămâna și premierul...”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Kelemen Hunor?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Mai aveți alt nume?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Brad Pitt”, a spus ironic Bogdan Chirieac.

„Și guvern când vom avea?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Avem guvern. Se numește Guvernul Bolojan... Șchiop, dar rămâne”, a spus Bogdan Chirieac.

„Ok, unul cu puteri depline, că așa...”, a spus Anca Murgoci.

„Păi ce vă trebuie puteri depline? Nu e destul de puternic al lui Bolojan?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Păi dacă e demis, cum adică?”, a spus Anca Murgoci.

„Vi se pare că a luat în seamă demiterea? Mie nu mi se pare că a luat-o în seamă. Omul a rămas și semnează în continuare. Bravo lui! Adică ditamai Parlamentul nu reușește să-l mute pe Bolojan. Ce ai cu Bolojan? E foarte bun, Ancuța!”, a spus Bogdan Chirieac.

„Deci nu-mi dați niciun termen”, a spus Anca Murgoci.

„Ce termen? 2028”, a răspuns Bogdan Chirieac.

„Bine! Ok!”, a spus Anca Murgoci.

Video:

@rodcnews

Cine va fi premier săptămână aceasta? Anca Murgoci întreabă. Bogdan Chirieac răspunde / dvs cine credeți că va fi premier? www.dcnews.ro

♬ sunet original - DC News

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan chirieac
anca murgoci
ilie bolojan
guvernul romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Analiză Politică
Citește mai multe din Analiză Politică
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close