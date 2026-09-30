Ce urmărește Ilie Bolojan după ce Guvernul Mureșan va pica în Parlament. Chirieac arată miza premierul demis și soluțiile pentru România

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan / Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a spus, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, care ar fi singura soluție viabilă pentru România după ce Siegfried Mureșan va primi un vot negativ în Parlament. Analistul politic a explicat și care este strategia politică a lui Ilie Bolojan și de ce se încăpățânează acesta să nu refacă formula de guvernare cu PSD.

Guvernul condus de Siegfried Mureșan va obține, cel mai probabil, miercuri, un vot negativ în Parlamentul României, fapt ce ar determina reluarea consultărilor dintre Nicușor Dan și partidele politice și desemnarea unui nou prim-ministru. În același timp, pe masă se află și ipoteza alegerilor anticipate, în contextul în care mai multe formațiuni s-au declarat favorabile întoarcerii la popor. Ieri însă, Nicușor Dan a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, dacă va pica Guvernul Siegfried Mureșan.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a combătut fără echivoc desemnarea unui premier tehnocrat.

„Care este filosofia unui premier tehnocrat sau a unui Guvern tehnocrat când noi am avut alegeri? Mai facem alegeri sau numește președintele tehnocrați?“, a întrebat reotric Bogdan Chirieac.

Guvern în jurul PSD, cu Sorin Grindeanu premier. Ce spune Bogdan Chirieac

Analistul politic a precizat că cel mai normal lucru care ar trebui să se întâmple ar fi ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier și să se rupă cordonul sanitar din jurul AUR, astfel încât să existe un Guvern stabil, cu o majoritate confortabilă în Parlamentul României.

„Când vorbim de Guvern politic, la ce ne gândim? Politic cu cine? Probabil Sorin Grindeanu, ceea ce ar avea logică, fiindcă PSD a terminat pe locul 1 la alegerile din 1 Decembrie 2024, dar cu cine? Dacă se rupe cordonul sanitar din jurul AUR va fi un Guvern cu AUR stabil sau UDMR face pasul către PSD, iar cu electronii liberi din Parlament se atinge cu mare greutate un Guvern susținut de 233 de parlamentari, după care fiecare lege propusă de Guvern ar avea nevoie de o întreagă tevatură ca să treacă“, a explicat Bogdan Chirieac.

Potrivit analistului politic, în acest moment, singura presiune e legată de faptul că nu au buget pentru plata pensiilor și salariilor în ultimele luni ale anului.

„În rest, nu putem vorbi de o presiune de timp. Guvernul Bolojan a picat pe 5 mai 2026, iar mâine e 1 octombrie. Singura presiune acum e că nu sunt bani de salarii, iar lumea se teme. Și nici nu există modalități ca să rectifici bugetul în Parlament. Asta e singura presiune care-i face să se gândească mai serios la un Guvern cu puteri depline“, a spus Bogdan Chirieac.

Nevoia unui Guvern cu puteri depline este extrem de necesară în contextul în care sunt probleme cu plățile în mai multe sectoare bugetare iar un executiv cu puteri limitate nu poate face rectificare. Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, avertiza recent că trebuie identificată cu celeritate o soluţie alternativă viabilă din punct de vedere juridic pentru adoptarea unei rectificări de urgenţă a bugetului general consolidat pe anul 2026, chiar dacă Guvernul este interimar.

Strategia politică a lui Ilie Bolojan. Ce urmărește, de fapt, premierul demis

Analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că singurele soluții înaintea celei a alegerilor anticipate sunt cooptarea AUR la guvernare sau refacerea coaliției PSD - PNL. El a avertizat totuși că Ilie Bolojan urmărește rămânerea în opoziție pentru a se consolida și a se contura ca alternativă la un premier PSD sau AUR.

„Strict pe aritmetică, singura soluție este cooptarea AUR la guvernare. Altfel nu văd ce s-ar putea face. Ar mai fi varianta ca domnul Ilie Bolojan, printr-o minune, să-și dea deoparte orgoliul și să se facă din nou coaliția inițială.

Dar nu cred că Ilie Bolojan va renunța la orgoliul său, mai ales că nu-i convine din punct de vedere al proiectului său politic. El vrea să meargă în opoziție acum, după tot dezastrul pe care l-a făcut, ca să crească și să devină alternativă“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Într-o altă intervenție la România TV, Bogdan Chirieac a precizat că „Guvernul Siegfried Mureșan nu are nicio șansă să treacă și e foarte bine că este așa“.

„Singura soluție viabilă, europeană, euroatlantică ar fi ca PNL să învingă orgoliul lui Ilie Bolojan. PNL-ul istoric, artizanul Marii Unirii, nu re astăzi capacitatea de a trece peste orgoliul liderului său, Ilie Bolojan. Atâta poate PNL“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.