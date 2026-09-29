Ilan Laufer trăiește periculos. De ziua lui, la vârsta de 43 de ani, viața i-a făcut un cadou cu totul special / video

Ilan Laufer

Ilan Laufer trăiește periculos.

De ziua lui, la vârsta de 43 de ani, viața i-a făcut un cadou cu totul special: După zece ani, s-a reunit cu motocicleta lui, pe care cândva a vândut-o. Astăzi e din nou acasă.

„Merg cu motocicleta după o pauză de zece ani în care n-am mai mers. Este riscant, dar trebuie să fii atent. Dacă ești atent, riscul scade. Merg numai în oraș. Cred că pericolul mai mare este în afara orașului unde vitezele sunt foarte mari și atunci este mai greu. Dar în oraș, și dacă ai o tamponare... nu vorbim despre un caz deosebit de grav. Sunt conștient că pot avea vreo fractură. Port cască și echipament de protecție. Drumul pe care îl fac, de exemplu, din centrul orașului până în zona de Nord, un drum care cu mașina, când este aglomerat, durează 45 de minute sau o oră, îl fac în 12 minute”, a zis Ilan Laufer.

Care e cel mai mare pericol în trafic de când merge cu motocicleta

Întrebat care este cel mai mare pericol pentru el în trafic, Ilan Laufer a zis șoferii care schimbă banda fără să se asigure. A relatat că, în urmă cu câteva zile, era să aibă un accident din cauza unui șofer neatent.

„Șoferii neatenți. Toți motocicliștii driblează. Asta e și ideea când mergi pe motocicletă. Și cei de la Glovo driblează. Ideea este ca tu, ca șofer, să nu schimbi banda fără să te uiți. Chiar acum câteva zile era să mă lovească cineva. Eu mergeam liniștit pe banda mea, iar un șofer a vrut dintr-odată să schimbe banda. Nu m-a văzut și era să intre peste mine. Am tras de ghidon. Ăsta e pericolul: Să te lovească cineva și, eventual, să te proiecteze într-un stâlp. Acela ar fi cel mai mare ghinion. Dar sunt atent”, a zis Ilan Laufer la DC News.

În cadrul emisiunii, Ilan Laufer vorbit și despre un concept nou, de drive-in mall, adică intri cu mașina într-o parcare imensă și de acolo te oprești la restaurantul favorit (ai și brutării, locuri de unde poți comanda numai băuturi deosebite) și fie mănânci acolo, fie iei la pachet. Este noul său proiect pe care l-a creat de la zero.