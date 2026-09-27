LOTO. Rezultatele tragerilor de duminică, 27 septembrie 2026. Peste 1,9 milioane de euro report la Loto 6/49

Loteria Română. Duminică, 27 septembrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 27 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi, 24 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,66 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,12 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,91 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro). La categoria a II-a reportul este de peste 178.600 de lei si la categoria a III-a peste 51.900 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 68.600 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 176.916 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, sector 4.

Rezultatele tragerilor de duminică, 27 septembrie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: