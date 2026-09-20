LOTO. Rezultatele tragerilor de duminică, 20 septembrie 2026. Peste 1,60 milioane de euro report la Loto 6/49

Loteria Română. Duminică, 20 septembrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 20 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de joi, 17 septembrie, Loteria Română a acordat 16.203 de castiguri in valoare totala de peste 2,39 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,53 milioane de lei (peste 1,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 56.100 de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 951.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,34 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 298.300 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 53.500 de lei. La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 430.200 de lei (peste 81.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc Plus de joi, 17 septembrie, la categoria a I, s-a inregistrat un castig in valoare de 892.089,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Cluj Napoca.

LOTO. La tragerea Loto 6/49 de joi, 17 septembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri in valoare de 78.750,26 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din București, pe Amparcat.ro si pe bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Joker de joi, 17 septembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 56.186,81 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Constanta.

Rezultatele tragerilor de duminică, 20 septembrie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: