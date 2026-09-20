Sondaj DCNews: Cititorii au ales între PSD, anticipate și Guvernul Mureșan. Rezultatul votului

Sursă foto Raluca Turcan/ Facebook

Un sondaj DCNews de ultimă oră vine să arate ce vor românii de la președintele Nicușor Dan, într-o criză guvernamentală care pare că nu se mai termină.

DCNews a realizat un sondaj printre cititorii site-ului, pentru a vedea care este tendința socială cu privire la viitorul guvernării. Sondajul a strâns peste 3.500 de voturi în nici 24 de ore.

Cei mai mulți consideră că soluția optimă pentru România ar fi ca președintele țării, Nicușor Dan, să facă o nouă propunere de Guvern concentrată în jurul PSD. 47% au votat această variantă.

38% merg spre varianta alegerilor anticipate. Numai 15% susțin ca Guvernul Mureșan să fie votat în Parlament.

Lui Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și, în teorie, și de UDMR, îi lipsesc 46 de voturi. De luni, de când decretul președintelui Nicușor Dan va ajunge în Monitorul Oficial, premierul desemnat va avea 10 zile la dispoziție să formeze noul Guvern și să găsească și susținere. În presă, a apărut o posibilă listă de miniștri.

PNL deschide ușa PSD-ului?

Printre ei, se numără, de exemplu, și Raluca Turcan, la Educație. Coincidență sau nu, chiar astăzi aceasta a publicat o fotografie în care apare alături de Siegfried Mureșan, scriind:

Am avut o zi plină de întâlniri cu sibienii. Am discutat cu oameni care muncesc, care își văd de familie, care nu cer minuni de la politică, ci seriozitate și oameni politici care să facă ceva și pentru ei, căci de asta au fost aleși. Și am auzit de la mulți dintre ei asta: că ar fi bine pentru România să aibă un premier cu experiența și parcursul lui Siegfried Mureșan. (...) De exemplu, acum negociază viitorul buget multianual al UE pentru 2028–2034, împreună cu o euro-deputată din grupul Socialiștilor și Democraților. Adică socialiștii europeni pot sta la aceeași masă cu Siegfried Mureșan și pot negocia cu el bugetul Europei pentru toate statele membre, dar PSD, membru al familiei socialiștilor europeni, spune că nu poate sta la aceeași masă cu el, pentru țara noastră. Nu ar fi bine pentru România ca Președintele țării să aibă alături un premier care, atunci când merge la Bruxelles, la Berlin, la Paris sau în orice cancelarie europeană cunoaște orice dosar, vorbește limba interlocutorilor și înțelege cum funcționează Europa?”.

Se dau astfel că semnale că ar fi deschiși la o colaborare cu PSD. Nu și cu AUR, în schimb. Dar, zicea Siegfied Mureșan că, deși nu cere voturi de la AUR, nu negociază cu partidul lui George Simion, asta nu înseamnă că nu le poate primi, fiecare parlamentar fiind liber să-și exercite votul după cum consideră.

PSD intră în ședință

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11.00, pentru a analiza propunerea preşedintelui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte funcţia de prim-ministru al României.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunţa joi că a convocat o şedinţă a BPN, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

”Am convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenţie această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înţelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale ţării”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

El adăuga că a luat act cu ”surprindere şi dezamăgire” de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan.

”Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei ţări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naţionale”, scria liderul social-democrat.