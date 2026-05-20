SONDAJ INSCOP Nicușor Dan vs. Ilie Bolojan. Cine a pierdut și cine a câștigat din criză
Data publicării: 20 Mai 2026

Autor: Roxana Neagu

imegine cu ilie bolojan si nicusor dan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Un sondaj de ultimă oră vine cu informații importante despre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în contextul crizei guvernamentale.

INSCOP a realizat un sondaj în perioada 11 - 14 mai 2026, pe 1100 de respondenți, cu privire la cum este apreciată poziția președintelui Nicușor Dan în contextul crizei guvernamentale. 

Credeți că prin poziționările publice exprimate în această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru: 

  • 49,2% consideră că pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici
  • 36,3% pentru a amplifica neînțelegerile dintre partide și lideri politici
  • 14,6% nu știu/nu răspund.

Din rândul votanților pe partide, cele mai multe aprecieri pentru reacția președintelui Nicușor Dan vin din rândul electoratului PNL (69%), PSD (62%), USR (61%). Din electoratul AUR, numai 29% apreciază poziția președintelui. 

Cine a pierdut și cine a câștigat

Întrebați ”În ce măsură sunteți mulțumit/ă sau nemulțumit/ă de activitatea lui Nicușor Dan drept președinte al României?”, 27,6% răspuns că sunt nemulțumiți și 70,5% sunt mulțumiți. 

Cei mai mulți nemulțumiți sunt din rândul votanților AUR: 95% din votanții AUR își declară nemulțumirea. 

Cu privire la activitatea premierului Ilie Bolojan, 67,9% răspund că sunt nemulțumiți. 30,5% sunt mulțumiți. Față de Ilie Bolojan, cea mai mare nemulțumire este din AUR (95%) și PSD (91%). Numai 15% din electoratul PNL își exprimă dezamăgirea față de Ilie Bolojan. Aici remarcăm o diferență majoră între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. În rândul electoratului PNL și USR, Ilie Bolojan a dezamăgit semnificativ mai puțin decât președintele țării. 

