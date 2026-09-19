Timpul încă nu se scurge pentru Guvernul Mureșan. Abia luni va ajunge decretul în Monitorul Oficial

Inquam Photos / Octav Ganea/ Președintele Nicușor Dan

Siegfried Mureșan are timp pentru formarea noului Guvern. Decretul a fost semnat astăzi, la Bistrița, de către președintele țării. Luni, va fi publicat și-n Monitorul Oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, sâmbătă, decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan premier, transmite, pe surse, news.ro. Luni, decretul va ajunge în Monitorul Oficial și, de atunci, timpul se va scurge pentru formarea noului Guvern Mureșan. De luni, Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a obține susținerea a 233 de parlamentari. Astăzi, îi lipsesc 46.

Preşedintele Nicuşor Dan declara, vineri, că va semna decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier sâmbătă, la Bistriţa, şi va fi publicat în Monitorul Oficial luni.

În această seară, România TV a transmis lista posibililor miniștri din Guvernul Mureșan:

Siegfried Mureșan - premier

Dominic Fritz - vicepremier

Cristian Ghinea - ministru al Fondurilor Europene

Oana Gheorghiu - vicepremier și ministru al Sănătății

Robert Sighiartău - ministru de Interne

Alexandru Nazare - ministru al Finanțelor

Radu Miruță - ministru al Apărării

Luca Nicolescu - ministru de Externe

Raluca Turcan - ministru al Educației

Ludovic Orban - ministru al Transporturilor

Vineri, premierul desemnat declara: ”Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri, și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul”.

”Putem acum să intrăm într-o nouă etapă”

În urmă cu scurt timp, pe Facebook, Siegfried Mureșan a transmis: ”Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan și vom intra într-o etapă de creștere. Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creștere. Cred că avem câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continuăm: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie. Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflația, să creștem economia și să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor”.