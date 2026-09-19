Bogdan Chirieac: Nicușor Dan l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru a-l pune în dificultate pe Ilie Bolojan. Candidatul pus la mișto s-a întors împotriva lor

Siegfried Mureșan, eurodeputatul care este propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier / FOTO: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac a comentat desemnarea lui Siegfried Mureșan. În opinia sa, nu este un om impus de la Bruxelles, ci un răspuns neașteptat al președintelui Nicușor Dan în fața crizei politice.

Un articol aparent banal, din publicația economică Bloomberg, pus de două românce, pune presiune pe decidenții de București să treacă Guvernul Mureșan, pentru că altfel "România riscă să ajungă în categoria junk". Conform articolului, Fitch ar avertiza că dacă această criză politică persistă, România riscă retrogradarea. În realitate, următoarea evaluare a agenției americane de rating va veni peste 4 luni. Toate aceste elemente indică, de fapt, presiuni asupra Parlamentului României pentru a vota guvernul Mureșan.

Fitch nu a anunțat o retrogradare a României și nu a mutat ratingul în categoria Junk. Avertismentul este, de fapt, declarația unui analist într-un interviu pentru publicația Bloomberg. Simplul comentariu a fost scos din context pentru a crea un fals sentiment de alarmă. Potrivit jurnalistului Silviu Mânăstire, oameni din zona #rezist aflați în domenii precum presa, comunicare, marketing, economie, vor rostogoli povestea potrivit căreia ”dacă nu va fi votat Siegfried Mureșan, România va intra în faliment”. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii "Cutia Neagră".

"Au suficientă influență politică ca Standard & Poor's să-ți dea direct notă de trecere"

"Eu nu sunt complet convins de această chestiune, pentru că și Bruxellesul e divers. Faptul că Partidul Popular European ar aprecia un premier în România din această formațiune politică, nu înseamnă că tot Bruxellesul, grupul S&D sau grupul ECR își doresc ca Siegfried Mureșan să ajungă premier. Unii zic că liderii europeni mari, Ursula von der Leyen, Manfred Weber și alții îl au ca partener pe Siegfried Mureșan. Eu nu prea cred că e așa, deși aș saluta dacă situația ar fi așa. Dacă sunt cu adevărat parteneri pentru Mureșan, atunci au suficientă influență politică ca Standard & Poor's să-ți dea direct notă de trecere. Ar însemna că Uniunea Europeană o să aloce mai multe fonduri aici. Există posibilitatea ca, dacă îl avem pe domnul Mureșan pentru scurt timp ca premier, să trecem mai ușor de agențiile de rating, dar e o întreagă discuție și aici.

"Candidatul lor făcut la mișto s-a întors împotriva lor"

Eu nu cred că Bruxellesul pune presiuni pe președintele Nicușor Dan să-l pună pe Siegfried Mureșan. Pur și simplu Nicușor Dan l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru a-l pune în dificultate pe Ilie Bolojan. Până acum Mureșan era doar o variantă de a bloca negocierile. Să nu se zică că nu vor să coopereze. Candidatul lor făcut la mișto s-a întors împotriva lor. Varianta Mureșan, propusă de onorabilele partide PNL, UDMR și 'ai mei' de la USR, e ca și cum m-ai pune pe mine să sar la bârnă pe post de Nadia Comăneci. Cum ar fi să-ți dea Comitetul Olimpic Internațional și posibilitatea asta? Ar fi de râs! Așa este și cu Siegfried Mureșan", a explicat Bogdan Chirieac.

De ce i-a cerut Siegfried Mureșan timp de gândire lui Nicușor Dan. Cu cine a vorbit înainte să accepte propunerea

