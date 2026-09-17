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Robert Cazanciuc, despre Autostrada Dacilor

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Cazanciuc
Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, într-o intervenție în Parlament a adus în discuție o investiție în infrastructura României, respectiv Autostrada Dacilor.

Construirea de autostrăzi este esențială pentru dezvoltarea unei țări și pentru o creștere economică sustenabilă. Dar dezvoltarea infrastructurii este, în principal, menirea Guvernului, nu a Parlamentului. 

Autostrada Dacilor are nu doar conotații istorice, ci și o importanță covârșitoare și un rol determinant pentru creșterea Văii Jiului.

Sunt de acord, dar nu în Parlament poate fi construită, printr-o lege care se va aplica într-un singur caz.

Doar pentru că nu avem un guvern legitim și funcțional, nu înseamnă că Parlamentul trebuie să se substituie acestuia și să acopere un handicap administrativ, elaborând, ca legiuitor, studii de fezabilitate sau planuri de mobilitate.

Am explicat votul unanim de respingere în Comisia de transporturi a unei legi care are un obiectiv exclusiv de competența Executivului, nu a Legislativului.

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