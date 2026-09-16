Simion îl atacă pe Nicușor Dan înainte de consultări: Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan şi liderul AUR, George Simion / Sursa foto: Agerpres

Președintele AUR, George Simion, l-a atacat miercuri pe președintele Nicușor Dan, chiar înainte de chemarea partidelor la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier.

Liderul AUR a respins ideea unui acord la Palatul Cotroceni și a catalogat demersul lui Nicușor Dan drept o farsă. Întrebat dacă va merge la masa negocierilor, George Simion a spus: „Care consultări? Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni, care își bate joc de țara noastră”.

Întrebat cu privire la violențele izbucnite marți în Piața Victoriei, liderul formațiunii a negat orice vină a propriilor membri și a legitimat prezența protestatarilor în stradă: „Nu e normal să participe românii la proteste?”

Calendarul consultărilor de joi, 17 septembrie

Administrația Prezidențială a transmis oficial programul consultărilor cu grupurile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc joi, 17 septembrie 2026:

09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

10:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

10:30 – Uniunea Salvați România (USR)

11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS)

12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 – Parlamentarii neafiliați

Șeful statului dorește un nume pe masă în cel mai scurt timp, chiar dacă recunoaște fragilitatea configurației din Parlament. La Euronews România, Nicușor Dan a anunțat că nu mai acceptă amânări din partea liderilor de partide: „Aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare (...) Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se întâmplă în urma desemnării”.

Despre o posibilă numire a ministrului interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a cărui nuntă a onorat-o recent, președintele a preferat să păstreze suspansul: „Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor (...), nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând într-un sens sau altul”.

Totodată, șeful statului a spus că o formulă guvernamentală cu sprijin fragil rămâne totuși realizabilă, iar varianta alegerilor anticipate ar aduce doar pagube economice și blocaje până anul viitor.

„Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte, sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. Deci, haideți să încercăm să avem o variantă de Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii (...) Trebuie să alegem varianta (de premier - n.r.) care are cele mai multe șanse să treacă”, a spus Nicușor Dan.