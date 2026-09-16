Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Personalități politice Simion îl atacă pe Nicușor Dan înainte de consultări: Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni

Simion îl atacă pe Nicușor Dan înainte de consultări: Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
george simion si nicusor dan
Președintele Nicușor Dan şi liderul AUR, George Simion / Sursa foto: Agerpres

Președintele AUR, George Simion, l-a atacat miercuri pe președintele Nicușor Dan, chiar înainte de chemarea partidelor la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier.

Liderul AUR a respins ideea unui acord la Palatul Cotroceni și a catalogat demersul lui Nicușor Dan drept o farsă. Întrebat dacă va merge la masa negocierilor, George Simion a spus: „Care consultări? Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni, care își bate joc de țara noastră”.

Întrebat cu privire la violențele izbucnite marți în Piața Victoriei, liderul formațiunii a negat orice vină a propriilor membri și a legitimat prezența protestatarilor în stradă: „Nu e normal să participe românii la proteste?”

Calendarul consultărilor de joi, 17 septembrie

Administrația Prezidențială a transmis oficial programul consultărilor cu grupurile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc joi, 17 septembrie 2026:

09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

10:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

10:30 – Uniunea Salvați România (USR)

11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS)

12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 – Parlamentarii neafiliați

Șeful statului dorește un nume pe masă în cel mai scurt timp, chiar dacă recunoaște fragilitatea configurației din Parlament. La Euronews România, Nicușor Dan a anunțat că nu mai acceptă amânări din partea liderilor de partide: „Aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare (...) Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se întâmplă în urma desemnării”.

Despre o posibilă numire a ministrului interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a cărui nuntă a onorat-o recent, președintele a preferat să păstreze suspansul: „Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor (...), nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând într-un sens sau altul”.

Totodată, șeful statului a spus că o formulă guvernamentală cu sprijin fragil rămâne totuși realizabilă, iar varianta alegerilor anticipate ar aduce doar pagube economice și blocaje până anul viitor.

„Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte, sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. Deci, haideți să încercăm să avem o variantă de Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii (...) Trebuie să alegem varianta (de premier - n.r.) care are cele mai multe șanse să treacă”, a spus Nicușor Dan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

george simion
consultari cotroceni
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Ivan   •   16 Septembrie 2026   •   15:21

Are dreptate George Simion, asta e Nicușor-mucușor „un încurcă-lume la Cotroceni, care își bate joc de țara noastră”, așa se întâmplă când un candidat la președedenție este „împins”, printr-un act antidemocratic, cu „sprijin” de afară și nu are legitimitate!!! de aici, s-a întâmplat același lucru, cu numirea lui Bolovan în funcția de premier, de la PNL, locul 3 la alegeri și formarea unui guvern nedemocratic cu USR, locul 4 la ultimele alegeri parlamentare și PNL, locul 3, la ultimele alegeri parlamentare!!! Și atunci să nu ne mirăm că România este în situația asta!!!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Personalități politice
Citește mai multe din Personalități politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close