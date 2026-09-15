Sorin Grindeanu, acuzații dure după prăbușirea României în topul competitivității economice: Am căzut 12 locuri!

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Sorin Grindeanu acuză Guvernul Bolojan că distruge economia, după ce România a pierdut 12 locuri într-un an în clasamentul mondial al competitivității. Liderul PSD susține că firmele românești sunt sufocate de taxe noi și facturi uriașe la energie, țara fiind depășită până și de Kenya sau Bulgaria.

Președintele PSD spune că firmele autohtone nu au primit facilități și că au doar poveri financiare suplimentare.

„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depăşită de ţări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivităţii! Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivităţii globale doar într-un singur an! An în care firmele româneşti au primit nu măsuri de sprijin pentru a face faţă concurenţei globale, ci creşteri de taxe şi preţuri-record la energie, gaze şi combustibili”, transmite Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook.

El susține că România a ratat șansa de a ține pasul chiar și cu statele din jur.

„Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria şi Namibia, fiindcă state din regiune - precum Bulgaria sau Polonia - sunt deja în faţa noastră. Acestea sunt perspectivele sumbre ale României dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia. Iată de ce România nu poate continua cu un 'administrator taie-tot'. Are nevoie de un guvern care construieşte şi care valorizează sprijinirea firmelor româneşti”, mai scrie Sorin Grindeanu.

PSD amintește de propriul plan de relansare economică

Sorin Grindeanu arată cu degetul spre refuzul Guvernului de a discuta pe marginea propunerilor venite din partea partidului său. Social-democrații susțin că au pus pe masa guvernanților, încă de acum un an, un pachet axat pe deduceri, facilități pentru capitalul autohton și atragerea marilor investiții private.

„S-a împlinit exact un an de când PSD a anunțat un plan cu soluții pentru repornirea economiei, bazat pe stimulente fiscale masive pentru investiții noi. De atunci și până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO!

Iată de ce România nu poate continua cu un `administrator taie-tot`. Are nevoie de un guvern care construiește și care valorizează sprijinirea firmelor românești”, conchide liderul PSD.

Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

Blocajul semnalat pe scena politică nu este o noutate pentru analiștii care avertizează de multă vreme că România pierde teren din cauza piedicilor pe care statul continuă să le pună celor care riscă bani proprii. Situația a fost sintetizată de jurnalistul Val Vâlcu într-un editorial DC News:

„Investitorii români sunt rupți de impozite și taxe, se bat cu statul pentru creditele bancare, de ce ar porni un nou proiect, în țară? Iar investitorii străini, de ce ar alege România? În 2025, am căzut patru poziții în clasamentul investițiilor străine directe, și nu începuseră războiul și criza petrolului. În clasamentul Băncii Mondiale privind ușurința de a face afaceri, România se află pe poziția 55. Sigur, nu ne putem compara cu Singapore sau Noua Zeelandă, de pe primele locuri, dar uite că Danemarca a putut să urce pe locul 4, înaintea Statelor Unite, Marea Britanie este pe 8, iar Franța, faimoasă pentru birocrația ei, tot are 23 de locuri avans. Ce ar putea face Guvernul ca să atragă investitorii? Reforme adevărate ca țara să devină mai atractivă pentru investitori”.

Analiza completă a pașilor concreți și a indicatorilor oficiali care arată unde se blochează economia poate fi citită în editorialul Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie.

România a pierdut 12 poziţii în topul celor mai competitive economii de pe glob

România a coborât 12 poziţii, până pe locul 61, în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, potrivit celei mai recente ediţii a raportului anual al Institutului pentru Management şi Dezvoltare. România este devansată de ţări precum Polonia (locul 41), Ungaria (51) şi Bulgaria (56), dar este în faţa unor ţări precum Mexic (locul 62) şi Slovacia (locul 63).

Rezultatele Anuarului Competitivităţii Mondiale 2026 arată că România trebuie să ia măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice pentru a reduce deficitul bugetar, să accelereze investiţiile în domenii precum cercetare, dezvoltare şi inovare, să furnizeze sprijin companiilor pentru a implementa transformarea digitală însoţită de modernizarea competenţelor digitale, să îmbunătăţească sistemele de sănătate şi educaţie şi să modernizeze industria naţională de apărare.

La nivel global, Elveţia şi-a pierdut poziţia de cea mai competitivă economie din lume în favoarea Singapore, alunecând pe locul trei în clasament, deoarece tarifele comerciale ale SUA şi un franc elveţian puternic au afectat fluxurile de investiţii. Deşi Elveţia a rămas ţara europeană cu cel mai bun scor, ea a fost depăşită şi de Hong Kong în Clasamentul Competitivităţii Mondiale IMD 2026, publicat joi. Eficienţa afacerilor a fost esenţială pentru revenirea Singapore pe primul loc, o poziţie pe care a deţinut-o ultima dată în 2024.

Studiul World Competitiveness Yearbook (WCY) este realizat anual, începând cu 1989, şi analizează competitivitatea economiilor pe baza a aproape 350 de criterii. În studiul din 2026 sunt cuprinse 70 de ţări. Indicatorii sunt grupaţi în patru categorii, respectiv performanţe economice, eficienţa guvernului, eficienţa afacerilor şi infrastructura, conform Agerpres.