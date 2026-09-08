Nicușor Dan cere vot în Parlament pentru trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei

Nicușor Dan / Agerpres

Nicușor Dan, președintele României, a cerut Parlamentului să aprobe participarea a până la 20 de militari români la la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia, în Franța și Marea Britanie.

Potrivit documentului transmis Parlamentului de către Nicușor Dan, militarii români ar putea contribui la activități de planificare strategică, operații curente, securitate și apărare cibernetică.

„Agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a condus, în plan regional, la deteriorarea semnificativă a mediului de securitate european, determinând plasarea statelor din regiunea Mării Negre, inclusiv a României, într-o zonă de insecuritate persistentă. În acest context, s-a constituit „Coalition of the Willing – Coaliţia de Voinţă pentru Ucraina”, cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei, structură cu caracter rotaţional, dislocată, prin alternanţă, în Franţa şi Marea Britanie”, precizează documentul.

Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei are rolul de a asigura planificarea la nivel strategic și de a coordona acțiunile stabilite în cadrul Coaliției de Voință.

„Planificarea în cadrul Comandamentului se desfăşoară la nivel strategic, este direcţionată către îndeplinirea obiectivelor strategice ale Coaliţiei de Voinţă şi urmăreşte realizarea acţiunilor, cu utilizarea cât mai eficientă a resurselor la dispoziţie”, precizează Nicușor Dan în solicitarea transmisă Parlamentului.

„Armata României poate contribui cu personal de stat major la Comandament şi structurile de comandă şi control subordonate acestuia, în domenii critice precum planificarea strategică, operaţii curente, securitate şi apărare cibernetică. Participarea Armatei României la acest demers ar contribui la creşterea vizibilităţii, la proiectarea intereselor noastre naţionale şi ar demonstra o atitudine proactivă, precum şi continuitate în raporturile cu partenerii strategici”, se mai arată în document.

Militarii din România nu vor fi trimiși să lupte în Ucraina

În document se precizează că procesul de planificare nu presupune trimiterea de trupe combatante pe teritoriul Ucrainei.

„Naţiunile cadru au subliniat că participarea, la acest moment, în procesul de planificare nu implică şi obligaţia de a disloca capabilităţi pe teritoriul Ucrainei şi că viitoarele potenţiale contribuţii vor fi supuse restricţiilor şi aprobărilor naţionale.

Drept urmare, în acord cu poziţia constantă a României faţă de conflictul din Ucraina, statutul României în cadrul UE, poziţia geografică a ţării noastre şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armatelor străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă adresez rugămintea de a încuviinţa participarea Armatei României, începând cu trimestrul II/2026, cu până la 20 de militari, personal de stat major, în cadrul Comandamentului operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi în structurile de comandă şi control subordonate acestuia”, se arată în cererea adresată Parlamentului.

Parlamentarii au transmis cererea către Comisia de Apărare

Birourile Permanente Reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au votat marţi ca solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan, prin care parlamentarii să aprobe dislocarea a până la 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, să fie trimisă Comisiei de Apărare.

Astfel, aleșii vor putea să pună întrebări şi să ceară lămuriri referitoare la rolul militarilor noştri într-un astfel de organism internaţional.

„Scrisoare din partea domnului Nicuşor-Daniel Dan, Preşedintele României privind încuviinţarea, de către Parlamentul României, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a participării Armatei României începând cu trimestrul II/2026, cu până la 20 militari, personal de stat major, în cadrul Comandamentului oparaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi structurile de comandă şi control subordonate acestuia”, se arată în solicitarea de pe ordinea de zi a parlamentarilor, de marţi, din cadrul BPR.