Bogdan Ivan: PNRR înseamnă rezultate în Energie. Am ajuns la 100% din investiții, jaloane și ținte asumate

BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, susține că, la finalul mandatului său, componenta de PNRR pe care a gestionat-o a ajuns la 100% în ceea ce privește investițiile, jaloanele și țintele asumate.

Într-un moment în care PNRR este asociat tot mai des cu întârzieri, jaloane neîndeplinite și fonduri europene care riscă să rămână neaccesate, deputatul PSD Bogdan Ivan, ministru al Energiei în perioada 2025-2026, pune accentul pe rezultatele obținute în mandatul său.

Acesta susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că pe componenta de Energie pe care a gestionat-o, România și-a îndeplinit integral angajamentele asumate prin PNRR, ajungând la 100% în ceea ce privește investițiile, jaloanele și țintele asumate. Bogdan Ivan spune că șase jaloane din PNRR au fost îndeplinite, țintele au fost depășite și peste 1.100 MW de energie regenerabilă puși în funcțiune.

Declarațiile fostului ministru al Energiei vin în contextul în care în data de 31 august România a atins termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Bogdan Ivan: PNRR înseamnă rezultate în Energie

"PNRR înseamnă rezultate în Energie. Șase jaloane îndeplinite, ținte depășite și peste 1.100 MW de energie regenerabilă puși în funcțiune.

În ultimele săptămâni, mai ales, s-a vorbit mult despre PNRR ca despre bani europeni care nu s-au accesat, despre întârzieri, jaloane neîndeplinite și multe explicații despre ce nu s-a putut face.

Eu prefer să vorbesc despre ce am făcut concret, în mandatul meu la Ministerul Energiei, la finalul căruia, pe componenta pe care am gestionat-o, am ajuns la 100% în ceea ce privește investițiile, jaloanele și țintele asumate prin PNRR.

Mai mult decât atât, în cele 10 luni de mandat, am plătit efectiv aproximativ 70% din totalul plăților realizate prin PNRR în domeniul Energiei. Asta înseamnă proiecte deblocate, investiții duse înainte și bani europeni transformați efectiv în capacități noi de producție, stocare și modernizare. În multe cazuri, nu doar că ne-am respectat angajamentele, ci am reușit să le depășim.

În total, vorbim despre investiții de peste 838 de milioane de euro alocate prin PNRR pentru aceste componente.

Spre exemplu, la energia regenerabilă, ținta era de 950 MW instalați și racordați la rețea. Am ajuns la peste 1.100 MW, prin aproximativ 240 de proiecte finalizate", a scris Bogdan Ivan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ținte din PNRR care au fost depășite, potrivit lui Bogdan Ivan

Potrivit lui Bogdan Ivan, mai multe ținte asumate prin PNRR ar fi fost chiar depășite, fiind obținute performanțe peste obiectivele stabilite.

"La stocarea energiei, ținta era de 240 MW, iar rezultatul este de 349 MW. În industrie, trebuiau finalizate 30 de proiecte de eficiență energetică, noi am reușit 40. Iar la cogenerarea de înaltă eficiență, proiectele de la Arad și Constanța au pus în funcțiune 84 MW, peste ținta de 83 MW.

Totodată, prin mecanismul Contractelor pentru Diferență au fost semnate contracte pentru 315,8 MW de noi capacități eoliene, iar pentru hidrogenul verde, ținta de 45 MW a fost atinsă integral", a mai scris Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: Aceste rezultate nu au apărut peste noapte și nu sunt meritul unui singur om

Fostul ministru al Energiei a menționat că aceste rezultate "nu sunt meritul unui singur om", toți cei care au muncit în ultimii 5 ani la acest program având partea lor de contribuție.

"Aceste rezultate nu au apărut peste noapte și nu sunt meritul unui singur om. De aceea, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au muncit în ultimii cinci ani pentru acest program: foștilor miniștri ai Energiei, echipelor care au pregătit și gestionat proiectele, colegilor mei din Ministerul Energiei și tuturor celor care au răspuns prompt atunci când a fost nevoie să deblocăm programe, plăți sau investiții. Fiecare dintre ei are o contribuție la rezultatele pe care le vedem astăzi. România are nevoie în continuare de fonduri europene, dar și de oameni responsabili care știu să le transforme în investiții reale, capacități noi de producție și locuri de muncă", a mai scris Bogdan Ivan.

Reamintim că România a pierdut două sume importante din PNRR, pe ultima sută de metri. Este vorba despre cei 770 de milioane de euro, reprezentând penalități pentru neîndeplinirea jalonului privind noua Lege a Salarizării și despre alte 100 de milioane de euro, aferente jalonului de decarbonizare, potrivit declarațiilor făcute de premierul interimar Ilie Bolojan, luni, 31 august.

În plus, țara noastră se confruntă în continuare cu o criză energetică fără precedent, iar centrala nucleară de la Cernavodă este în continuare închisă. În acest context, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a propus trei măsuri urgente pentru România: declararea unei situații de criză în domeniul carburanților, securizarea gazelor naturale ale României și energie electrică la un preț competitiv pentru companiile românești.