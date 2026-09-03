PPE nu abandonează complet demersul de reținere a 770 de milioane de euro din fondurile PNRR alocate României. Siegfried Mureșan anunță „următorii pași”

Siegfried Mureșan, europarlamentar și varianta PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier. Sursa foto: Agerpres

Siegfried Mureșan a declarat, joi, că următorii pași ai demersului inițiat de PPE și Renew la Bruxelles, prin care Comisiei Europene i s-a cerut reținerea a 770 de milioane de euro din PNRR, vor fi făcuți după ce va fi cunoscută exact poziția executivului european privind Legea integrității.

Liberalul Siegfried Mureșan a declarat, joi, că, în contextul inițiativei Renew și PPE de a dezbate în Parlamentul European starea statului de drept din România, următorii pași vor fi făcuți după ce va fi cunoscută exact poziția Comisiei Europene privind Legea integrității, potrivit G4media.

Mureșan așteaptă poziția Comisiei Europene înaintea „următorilor pași” privind Legea integrității

El a precizat că trebuie clarificat dacă, în opinia Comisiei Europene, există neajunsuri ale legii pe care Parlamentul României trebuie să le corecteze.

„Adică să dăm Comisiei Europene și guvernului șansa de a ajunge la o poziție comună, de a înțelege exact poziția Comisiei privind Legea integrității. Și următorii pași în Parlamentul European îi vom face când vom ști exact poziția Comisiei Europene și dacă în opinia Comisiei Europene există neajunsuri privind Legea integrității pe care Parlamentul României trebuie să le corecteze”, a declarat europarlamentarul PPE.

PPE și Renew au cerut reținerea a 770 de milioane de euro din PNRR, alocate României

Demersul Renew și PPE a venit după adoptarea în Parlament a modificărilor la Legea ANI, inclusiv a prevederii care îl vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, după ce amendamentul a fost declarat constituțional de CCR.

În acest context, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valerie Hayer, i-au cerut Ursulei von der Leyen să verifice respectarea statului de drept și să rețină 770 de milioane de euro din PNRR până la clarificarea situației.

Dungaciu, despre demersul Renew și PPE

Demersul privind o eventuală rezoluție critică la adresa României nu a mai fost susținut, joi, de PPE, care și-a schimbat poziția și nu a mai votat alături de Renew. Rezoluția a picat la limită, iar prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a susținut, în exclusivitate pentru DCNews, că episodul reflectă tensiunile privind raportul dintre instituțiile europene și statele membre.

„În primul rând, vreau să o felicit pe colega noastră, Georgiana Teodorescu, pentru că ea a semnalat în spațiul public ce se întâmplă sau ce ar fi putut să se întâmple la Bruxelles. În al doilea rând, vreau să salut această decizie a PPE de a renunța la votul împreună cu Renew împotriva României”, a declarat Dungaciu pentru DCNews.