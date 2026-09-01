Mircea Abrudean va merge la audierile privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu în biroul său

Imagine cu Mircea Abrudean, președintele Senatului - Foto: Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că va fi prezent la ședința Comisiei pentru constituţionalitate, care investighează întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Cu toate acestea, Abrudean susține că nu are de dat explicații pentru faptul că Bolojan i-a folosit biroul, calificând acordul dintre ei drept un lucru „absolut normal și firesc”.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că va participa la şedinţa de luni a Comisiei pentru constituţionalitate, care desfăşoară o anchetă referitoare la întâlnirea din 14 august între premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, dar a precizat că nu are ce explicaţii să dea referitor la utilizarea biroului său de către premier, fiind "un lucru absolut normal".

"Nu am ce explicaţii să dau. Sigur că voi participa, din respect pentru colegii mei, pentru că este o comisie a Senatului şi mi se pare normal să particip. Eu nu am fost prezent aici, a avut loc acea întâlnire. Am spus faptul că am avut o înţelegere cu premierul României şi preşedintele Partidului Naţional Liberal de a utiliza biroul preşedintelui Senatului ori de câte ori are nevoie de un loc de întâlnire la Parlament.

Evident, e un lucru absolut normal şi firesc nu am de ce să dau explicaţii. Nu ştiam despre acea întâlnire pentru că nu este treaba mea să verific agenda premierului. Am avut o înţelegere cu domnia sa, să folosească biroul oricând are nevoie. Sigur, când nu sunt eu angrenat în alte activităţi. Nu era cazul să-mi dea explicaţii şi nici să îmi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui în biroul preşedintelui Senatului, pe care l-a ocupat şi dumnealui. (...) M-a anunţat că va avea o întâlnire la Senat şi dacă poate utiliza biroul. Evident că poate. (...)

Este premierul României, este senator şi fost preşedinte al Senatului şi se întâlneşte cu oameni cu care trebuie să se întâlnească", a spus Abrudean, marţi, după şedinţa Biroului permanent al Senatului.

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Senatul a aprobat declanșarea unei anchete

Pe 24 august 2026, plenul Senatului a aprobat declanșarea unei anchete parlamentare de urgență, la solicitarea grupului „PACE - Întâi România”, pentru a investiga întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu. Comisia pentru constituționalitate, condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, va cita persoanele implicate și va depune raportul final în maximum 14 zile.

Cu o majoritate de 67 de voturi "pentru", Comisia pentru constituţionalitate, condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva de la Grupul Parlamentar "PACE - Întâi România", a primit oficial atribuţii de comisie de anchetă. Obiectivul comisiei este investigarea completă şi urgentă a circumstanţelor în care a avut loc întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Elena-Simina Tănăsescu, chiar în biroul preşedintelui Senatului.

Reamintim că, pe 14 august 2026, premierul demis Ilie Bolojan a avut o întâlnire, în biroul lui Mircea Abrudean din Parlamentul României, cu Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale a României.

„Nu am discutat nimic legat de dosare“, a afirmat președinta CCR, în contextul în care în spațiul public au fost ridicate întrebări cu privire la acea discuție, în contextul deciziilor de astăzi de pe masa CCR.