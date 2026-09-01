Ce ascunde „investigația“ despre Lucian Pahonțu și cum preia USR narativul AUR. Rectorul SNSPA pune o întrebare-cheie / video

Lucian Pahonţu, directorul SPP. Sursa: Agerpres

Care este adevărata miză a „investigaţiilor“ despre directorul SPP, Lucian Pahonţu? Cine a plătit bannerele uriaşe care au apărut în mai multe oraşe din ţară?

Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a abordat acest subiect într-un interviu exclusiv pentru DC News. Conform acestuia, totul se reduce, în esenţă, la atacuri la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, pus acum într-o situaţie extrem de dificilă. Fără sprijin în Parlament, spre deosebire de predecesorii săi, Nicuşor Dan este obligat să negocieze vot cu vot

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"Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o situaţie atipică. Nu am să insist foarte mult, pentru că o ştim. Este, într-un fel, primul preşedinte al României care nu are în spate un partid care, cel puţin o perioadă de timp, să îl sprijine necondiţionat. Emil Constantinescu a fost tot un preşedinte independent, dar a avut Convenţia Democratică, şi a contat acest lucru, cel puţin o perioadă.

Nicuşor Dan, din primul moment, a fost supus unor atacuri multiple, pentru că pe Nicuşor Dan nu îl atacă opoziţia, ci îl atacă mai multe zone. Pe de o parte, avem o ecuaţie complicată şi deranjată de către români, anume ecuaţia alegerilor pe care Rusia a încercat să ni le confişte, alegerile prezidenţiale din 2024. Evident, Rusia va continua atacul hibrid, nu numai asupra României, ci asupra tuturor statelor, observaţi ce se întâmplă în Germania, Franţa, chiar şi în SUA, chiar dacă politicienii de acolo nu acceptă că ei ar putea fi păcăliţi de Kremlin. Au fost păcăliţi şi cu alte alegeri şi probabil se va mai întâmpla.

Apoi, avem această ecuaţie politică. După alegerile prezidenţiale s-a format această coaliţie cu partidele pro-europene. AUR a fost lăsat, pe bună dreptate, în spate. Numai că s-a rupt ceva. Partidele pro-europene au început să se certe între ele şi, încet încet, fiecare, separat, să cocheteze cu AUR. Să ne aducem aminte când USR ne explica că nu e o problemă să convingă parlamentarii AUR să nu voteze moţiunea de cenzură. Iar USR a mai participat în coaliţie cu AUR, în cealaltă legislatură, la diferite acţiuni politice majore. Cred că a fost vorba chiar de o moţiune de cenzură. Apoi am văzut cum şi PSD a acceptat ca anumiţi reprezentanţi ai săi să meargă la sediul AUR, pentru a-i convinge să voteze Guvernul Veştea. Este, de fapt, o rupere a acestui cordon sanitar, cum i se spune, şi, evident, AUR profită de greşelile politicienilor.

Deci, Nicuşor Dan, dacă stă de vorbă cu PSD, e PSD-ist. Dacă a făcut o poză cu Fritz în avionul prezidenţial, e sub papucul USR-ului. La fel şi cu PNL. E un fel de gelozie care, iată, a produs şi pagube.

În momentul de faţă, cred că joacă destul de bine. Un echilibru complicat. E un preşedinte care nu are, practic, niciun vot în Parlament. La Traian Băsescu sau la Klaus Iohannis ştiai că începi cu numărul X. Aici, Nicuşor Dan trebuie să negocieze pentru fiecare vot şi pentru fiecare decizie", a declarat Remus Pricopie.

Cine a plătit bannerele cu Pahonţu şi în ce scop? Întrebări cheie puse de Remus Pricopie

"De ce i-au inventat o poveste cu generalul Pahonţu? Dezminţită, cu dovezi, în toate modurile cu putinţă. Văd că în marile oraşe ale României sunt bannere cu generalul Pahonţu, deci resurse financiare importante cheltuite. De fapt, ţinta nefiind generalul Pahonţu, probabil că şi autorii articolului ştiu bine că nu au dreptate, ţinta fiind preşedintele Dan. Că tot focul e îndreptat asupra sa!", a intervenit Bogdan Chirieac.

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"Este regretabil că USR a ajuns să aibă narativul identic cu AUR, când vorbim de anularea alegerilor din 2024. Am auzit membri marcanţi ai USR care spun de servicii şi aşa mai departe. Sau când vorbesc de anumite acţiuni ale preşedintelui Dan. Este absolut surprinzător că poziţia anumitor membri USR este identică cu poziţia celor de la AUR. Cred că este greşit.

Legat de acel articol, e foarte interesant. Eu am citit articolul şi am tras o concluzie. Două zile mai târziu, de la Chişinău, preşedintele Dan a spus exact ce am concluzionat şi eu. Între titlu şi conţinut nu există nicio legătură. Deci, citind articolul, nu înţelegi, de fapt, la ce se referă titlul.

Au venit ulterior informaţii, şi mă voi concentra un pic pe 13-14-15 iunie, mineriada. În primul rând, se spune că nu se poate să nu fi fost pe acolo, că era la Jandarmerie. Domnul Pahonţu ne spune că pe 13 şi pe 14 nu a ieşit din unitatea militară. S-a dus pe 15. În ultima zi a ieşit din unitatea militară ca să participe la evacuarea minerilor, în siguranţă. Deci nu a participat deloc. Subiectul cu mineriada nu există.

În cazul celălalt, despre Revoluţie, citim din articol. Inclusiv declaraţiile maiorului sau ce era, locotenent Pahonţu. Cum s-a dus, unde a fost, cât a stat, unde a stat. Apare şi această confuzie, că Securitatea la care se face referire era, de fapt, Jandarmeria.

Apoi, am fost surprins să constat, dar în acelaşi timp m-am bucurat, că au ieşit doi foşti procurori care au investigat Revoluţia, şi au spus că persoana respectivă nu există nicăieri. Aşteptăm acum să vedem ce spune CNSAS. Dacă toţi spun că nu există, atunci ce e la mijloc?

După care, ieri, am văzut aceste bannere. Un articol jurnalistic. Şi eu scriu, şi dvs scrieţi, publicăm unde publicăm fiecare. Dar când vezi bannere de zeci de metri pătraţi... astea costă bani. Am auzit că ar fi 11 în toată ţara. Cine le-a plătit şi în ce scop? Deci, miza nu este generalul Pahonţu, ci este slăbirea preşedintelui Nicuşor Dan", a mai declarat Remus Pricopie.

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Vor PNL şi USR suspendarea preşedintelui?

"În acest context, fac un pas mai departe. AUR măcar a fost corect. A anunţat public la Palatul Cotroceni, după ultimele negocieri pentru formarea Guvernului, că doreşte să îl suspende pe preşedinte. Acolo nu avem echivoc. Credeţi că gruparea PNL-USR de azi, condusă de dl Ilie Bolojan, va achiesa la acest lucru?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Ilie Bolojan nu cred. Mi se pare, atât cât îl cunosc şi îl cunosc de vreo 18 ani, că nu este un aventurier politic. Din contră, e prea serios şi e acuzat că e prea serios. Dar probabil unii din zona de dreapta se gândesc că, dacă nu sunt cărţile făcute corespunzător în interesul lor, de ce să nu răstoarne masa? Iar suspendarea unui preşedinte şi alegeri prezidenţiale anticipate înseamnă o resetare totală, nu neapărat în sensul bun al cuvântului. Eu i-am spus şi preşedintelui Nicuşor Dan, şi premierului Ilie Bolojan. Nu sunt bolojenist, nu sunt nicuşorist. Sunt român! Interesul României este ca Parlamentul ales în 2024 să îşi ducă mandatul până în 2028, iar preşedintele ales să îşi ducă mandatul până în 2030. Ce se întâmplă la alegeri, o să decidă poporul", a completat Bogdan Chirieac.