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George Simion: Nicușor Dan nu va desemna un premier până pe 21 septembrie

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 31 Aug 2026
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george simion si nicusor dan
Foto: Agerpres

În timp ce președintele Nicușor Dan pregătește desemnarea noului premier la începutul lunii viitoare, liderul AUR, George Simion, susține că procedura va fi amânată cel puțin până pe 21 septembrie. Pe lista scurtă a șefului statului ar apărea deja primele nume din mediul de afaceri.

În contextul în care președintele Nicușor Dan a spus că va face o desemnare de premier la începutul lunii viitoare, George Simion, președintele AUR, spune că acest lucru nu se va întâmpla până pe 21 septembrie.

„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură?
Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm“, a scris George Simion, luni, pe Facebook.

În același timp, potrivit unor surse România TV, pe lista scurtă a președintelui Nicușor Dan s-ar afla Iulian Stanciu, fost președinte executiv al eMAG. Mai multe detalii, AICI.

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