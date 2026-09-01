Angela Merkel, lecție pentru România din experiența Germaniei: Vă doresc un premier ales, nu putem merge la alegeri de două ori pe an

foto presidency/ Nicușor Dan - Angela Merkel

Angela Merkel, prezentă la București, le-a transmis românilor că își dorește să aibă un nou premier ales. Apreciază că există politicieni dispuși să facă compromisuri, o valoare pusă în aceste zile sub presiune. Fostul cancelar german susține, din propria experiență, că, într-o democrație, deciziile pot fi luate mai greu, însă găsirea unei majorități face parte din procesul democratic. Merkel a subliniat că România nu poate ajunge în situația de a organiza alegeri de două ori pe an.

Angela Merkel, fost cancelar german, și-a lansat, astăzi, la Ateneul Român, volumul ”Libertate. Amintiri 1954 - 2021”: În acest cadru, a fost întrebată despre formarea unui nou guvern în România, care pare a fi o provocare majoră pentru scena politică fragmentată de astăzi.

Principalele declarații, deși a spus că vorbește despre Germania, nu despre România:

Vă doresc să aveţi din nou un premier ales.

Valoarea compromisului este pusă sub presiune.

Nu există (...) majoritate absolută.

Ce înseamnă democrația? Eu, pentru decizia mea, trebuie să găsesc o majoritate.

Partidele populiste oricum critică orice ai face şi care nu trebuie să argumenteze. (...) Niciodată nu sunt întrebaţi de unde să vină banii.

(...) n-o să încep să îmi bălăcăresc mâine partenerul.

Nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an.

În România, aveți câțiva oameni dispuși să facă compromisuri.

Compromisul- lecția lui Merkel pentru politicienii români

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”Bineînţeles că nu pot spune nimic pe marginea acestui subiect, doar că vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Pot doar spune că se întâmplă ceva la modul general în societăţile noastre şi prin mediile sociale şi digitale, şi anume valoarea compromisului este pusă sub presiune din ce în ce mai mult. Nu există nicio regiune, niciun partid sau vreun guvern care să aibă majoritate absolută. Şi în interiorul partidului sunt tot felul de idei diferite şi fracţiuni, dacă nu eşti dispus să faci un compromis", a spus Merkel într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

”Eu, pentru decizia mea, trebuie să găsesc o majoritate”

Angela Merkel spune că i se impută, din perspectivă germană, că a făcut multe lucruri mult prea încet și dă exemple din Germania, după cum specifică, izbitor de asemănătoare cu ce se întâmplă astăzi în România:

”Din punct de vedere obiectiv, e cu siguranţă corect. Pe de altă parte însă, (...) ce înseamnă democraţia? Înseamnă că eu, pentru decizia mea, trebuie să găsesc o majoritate. Bineînţeles că, câteodată, asta stă într-un conflict. Trebuie să reformăm sistemul de sănătate, fiscal, pensiile şi, în acelaşi timp, am alegători pe care vreau să-i satisfac, cărora vreau să le plac. Aşa că există întotdeauna presiunea de a spune că nu putem face această reformă, aia e prea rapidă, mai ai şi partidele populiste care oricum critică orice ai face şi care nu trebuie să argumenteze. Nu vorbesc acum despre România, despre Germania. Avem discuţii privitoare la pensii în Germania, nivelul pensiilor să fie 48% din ultimul salariu şi AfD, partidul populist, spune 70. Dar niciodată nu sunt întrebaţi de unde să vină banii. Oamenii spun 'Păi, se cheltuie pe atâtea alte lucruri, de ce să nu meargă?'. Şi acum, mijlocul societăţii, centrul societăţii trebuie să fie suficient de puternic pentru a parcurge această cale dificilă de a găsi un compromis. Şi nu trebuie să iei o decizie individuală la nivel de guvern.

Ieşi şi spui 'Dacă eu aş fi fost singur, aş fi luat eu o altă decizie', spunând 'cazul ideal ar fi fost altul', pentru că nu-i convingi pe oameni. Cetăţenii îşi doresc să ştie. Ok, am procedat aşa în calitate de guvern şi n-o să încep să îmi bălăcăresc mâine partenerul. Putem spune 'pur şi simplu nu s-a putut mai mult, aşa aţi ales şi acum, pas cu pas, trebuie să vedem cum parcurgem aceşti paşi. Şi cine se enervează zi de zi 'nu va ajunge la rezultate bune'", a explicat fostul cancelar, potrivit traducerii oficiale.

”Nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an”

"Şi pot doar să-mi doresc ca în România să existe atât de mulţi oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se pună împreună, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetăţenilor. Nu vin aşa din cer senin. Şi România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate şi avem nevoie de oameni care sunt dispuşi să facă compromisuri. (...) Cred că aveţi câţiva. Vă doresc toate cele bune", a subliniat fostul cancelar, conform Agerpres.