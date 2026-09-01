Ciprian Ciucu le cere bucureștenilor „să fie înțelegători” cu șantierele din Capitală. Edilul își pregătește al doilea mandat la PMB

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le cere bucureștenilor „să fie înțelegători” cu șantierele din oraș și susține că lucrările sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii. Edilul mai spune că își pregătește deja al doilea mandat și anunță că traficul pe Podul Basarab va fi redeschis pe 7 septembrie, în prima zi de școală, așa cum a fost inițial promis.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a cerut bucureștenilor, marți, „să fie înțelegători” în contextul nemulțumirilor apărute din cauza multiplelor șantiere din oraș. Edilul a spus că „le garantează” cetățenilor „că va merita acest disconfort, pentru că orașul nostru se transformă și vor putea să folosească mult mai mult mijloacele de transport în comun”.

Ciprian Ciucu, despre șantierele din București: „Nu știu cum să pun un oraș la punct fără șantiere”

Ciprian Ciucu a mai spus, la Digi24, că „nu înțelege reproșul” bucureștenilor în legătură cu șantierele din Capitală, de vreme ce toate „orașele mari europene, care s-au transformat, au avut șantiere”.

„În ceea ce privește acest reproș că sunt șantiere... Orașul ăsta n-a mai avut șantiere, la modul serios, de zeci de ani de zile! Cum putem pune un oraș la punct fără șantiere?! Toate marile capitale europene, toate orașele mari care s-au transformat au avut șantiere. Da, Bucureștiul se transformă. Dacă-mi arată și mie cineva un model prin care poți să refaci infrastructura foarte veche și deteriorată a unui oraș fără șantier, promit să urmez acel model. Mi se pare ciudat: oamenii trebuie să fie supărați, de obicei, că primarul nu face lucruri, nu se ocupă, că se degradează infrastructura. (...) Nu știu cum să pun un oraș la punct fără șantiere”, a spus Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a mai anunțat că astăzi „a dat drumul la un proces de achiziție pentru 100 de autobuze, iar mâine pentru 70 de tramvaie noi”: „Se muncește foarte mult la Primăria Capitalei, iar reproșul că sunt șantiere... N-am ce să-i fac, n-am cum să răspund! Am fost ales primar ca să fac lucruri, nu ca să stau degeaba”.

Ciucu își pregătește al doilea mandat la PMB din actualul mandat

Ciprian Ciucu a vorbit și despre problema parcărilor din București, spunând că „nu este adeptul parcărilor gratis, pe oriunde, în oraș”: „Parcările cu plată stau goale, (...) haideți să ne civilizăm și noi ca oraș, să fim o capitală europeană, nu una din Africa Subsahariană”, a spus el.

Acesta a precizat că are „în proiect mai multe tipuri de parcări pe care le vom face prin concesiuni; se lucrează la acest lucru deja în zona centrală”, dar aceste proiecte vor fi finalizate abia în al doilea mandat de primar al Capitalei, dacă bucureștenii îl vor mai vota: „Să fim serioși... În mandatul acesta pregătesc următorul mandat. Ca să faci o parcare de 400 de locuri în zona centrală ai nevoie de PUZ-uri, de proiectare... Eu acum pregătesc al doilea mandat! O să înceapă lucrările în alegeri, dar nu o să fie gata”.

Ciucu a mai adăugat că „orașele care se transofmră au nevoie de un ciclu de 10 ani ca să se transforme”, dând exemplu Madridul: „Merită. La sfârșit va merita și vom fi mândri de orașul nostru”, a mai spus el.

Când se deschide traficul pe Podul Basarab

Despre lucrările la Podul Basarab, Ciprian Ciucu a declarat că traficul va fi redeschis pe 7 septembrie, chiar în ziua în care începe noul an școlar, precizând că termenul promis va fi respectat.

„Vom deschide Podul Basarab la termenul promis. M-am ocupat de când am venit primar, că sunt nou primar, încă din iarnă ca până în primăvară să fi avut toate procedurile, ca să dăm drumul la lucrările pentru Podul Basarab - să-i facem recepția, fiindcă nu e recepționat de 15 ani, se degrada. Ne costau mult, după aceea, reparațiile. Pentru a putea recepționa și pentru a-i asigura mentenanța, era nevoie de aceste reparații. Traficul va fi deschis pe Podul Basarab în data de 7 (n.r. septembrie), fix așa cum am promis. Ne ținem de termen”, a mai precizat primarul.