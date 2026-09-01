Georgiana Teodorescu, după ce UE a suspendat importurile din Brazilia: Decizia confirmă avertismentele AUR privind acordul UE-Mercosur

Foto: Facebook Georgiana Teodorescu

Europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu a declarat, marți, că decizia Uniunii Europene de a suspenda importurile de carne și alte produse de origine animală din Brazilia confirmă avertismentele formațiunii privind riscurile acordului UE-Mercosu. Ea acuză Guvernul Bolojan că a ignorat problemele legate de respectarea standardelor europene și protejarea agriculturii românești.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, a reacționat după decizia Uniunii Europene de a suspenda importurile de carne din Brazilia pe fondul nerespectării normelor sanitare. Măsura, spune eurodeputata, confirmă avertismentele lansate de AUR privind riscurile pe care acordul UE-Mercosur le reprezintă pentru siguranța alimentară, ignorate de coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, care a evitat consultarea fermierilor români și o dezbatere parlamentară privind efectele tratatului asupra agriculturii și economiei naționale.

Georgiana Teodorescu, avertisment asupra riscurilor acordului UE-Mercosur

„Uniunea Europeană a decis suspendarea importurilor de carne și alte produse de origine animală din Brazilia, începând din această săptămână, pe fondul îngrijorărilor crescute legate de nerespectarea normelor sanitare. Suspendarea este pentru o perioadă nedeterminată.

Carevasăzică, țările de pe continentul sud-american încă au probleme în respectarea standardelor europene. Un lucru cunoscut de multă vreme, dar pe care mai marii guvernanți de la București, obișnuiți să răspundă în doi timpi și trei mișcări ordinelor date de la Bruxelles, l-au ignorat cu bună știință în clipa în care au cerut ca România să voteze în favoarea acordului UE-Mercosur”, a spus, marți, Georgiana Teodorescu.

Georgiana Teodorescu: Suspendarea importurilor confirmă avertismentele AUR

Georgiana Teodorescu acuză guvernarea că a ignorat avertismentele privind riscurile acordului comercial cu America Latină și cere măsuri urgente pentru protejarea agriculturii românești.

„Când AUR a avertizat că siguranța alimentară va Georgiana Teodorescu acuză coaliția de guvernare că a ignorat avertismentele privind riscurile acordului comercial cu America Latină și cere măsuri urgente pentru protejarea agriculturii românești.fi pusă în pericol, având în vedere exigențele minime pe care le respectă sau nu o parte dintre producătorii din America Latină, Radu Miruță și Irineu Darău ne numeau conspiraționiști, extremiști, dușmani ai pieței libere. Ei bine, iată că astăzi chiar Uniunea Europeană suspendă aceste importuri, ajungând la vorba noastră și a tuturor celorlalți care au semnalat pericolele.

Comisia condusă de Ursula von der Leyen a vândut europenilor un cal troian prezentat ca fiind un câștig pentru piața europeană. Doar la câteva luni după intrarea provizorie în vigoare, blocul european dă un pas în spate. PSD, USR și Ilie Bolojan au girat orbește acest acord, fără dezbatere în Parlament, fără să întrebe fermierii, fără să privească mai departe de ordinele primite în plic de la Bruxelles.

Suspendarea de acum e parțială și temporară, nu rezolvă problema de fond, dar confirmă ce spunem de cel puțin un an. Ce trebuie să facă de acum viitorul guvern, pentru a repara erorile coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, este să vină în sprijinul agriculturii românești, care așteaptă deblocarea exporturilor, subvențiile și despăgubirile întârziate și facilitarea accesului pe piață”, a mai declarat europarlamentara AUR, Georgiana Teodorescu.

Precizăm că Uniunea Europeană suspendă, începând de joi, 3 septembrie, importurile de carne de pasăre şi carne de vită din Brazilia, în aşteptarea unor garanţii din partea acesteia privind respectarea normelor sanitare.

UE și statele Mercosur au semnat oficial acordul de parteneriat la 17 ianuarie 2026. Statele membre sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.