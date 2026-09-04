România cere să nu mai conteze în politica externă a UE. Claudiu Târziu: Fără drept de veto, statele mici devin irelevante

Claudiu Târziu

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, atrage atenția asupra solicitării făcute de România, în ceea ce privește politica externă a UE.

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, atrage atenția că România a decis, efectiv, să nu mai conteze.

”Printr-o scrisoare către ministrul de Externe al UE, România cere renunțarea la dreptul de veto în politica externă a Uniunii Europene. Alături de alte zece state.

Am spus-o în mod repetat: fără drept de veto, statele mici devin irelevante.

România este deja un simplu executant al deciziilor luate în altă parte. Din pricina conducerii sale slugarnice. O conducere care, iată, vrea să se asigure că România nu va mai avea nici un cuvînt de spus nici dacă va fi condusă cîndva de lideri demni.

Dreptul de veto nu e un privilegiu Dreptul de veto nu e un privilegiu. E o garanție a suveranității naționale. Prevăzută chiar în tratatele de aderare.

Fără acest drept, România nu va mai putea decide asupra aderării altor state, asupra sancțiunilor impuse altor țări, asupra trimiterii de ajutor militar în conflicte străine.

„Trei oameni fără legitimitate angajează țara pe un drum primejdios”

Nicușor Dan a cedat, Ilie Bolojan a ridicat din umeri, Oana Țoiu a semnat în numele țării.

Trei oameni fără legitimitate angajează țara pe un drum primejdios. ACT se opune cedării dreptului de veto

Noi, ACT, ne opunem cedării dreptului de veto. Ar fi încă un pas spre federalizarea Uniunii Europene. Nu vom accepta așa ceva” transmite Claudiu Târziu, pe blogul său.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

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