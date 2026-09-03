Bogdan Chirieac nu-și explică poziția PNL în rezoluția Renew împotriva României. ”Cum să faci așa ceva? Tu, PNL?”

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Analistul politic Bogdan Chirieac este șocat de poziționarea PNL în cazul rezoluției împotriva României și se întreabă cum a putut partidul să ajungă să susțină, prin PPE, un demers care ar fi putut afecta fondurile europene ale țării. „Tu, PNL, cel mai vechi partid din Europa, artizanul Marii Uniri, cum să te dedai la un asemenea atac asupra propriei țări?” întreabă Bogdan Chirieac.

”USR-ul nici nu neagă” rezoluția împotriva României

”Este un fapt extrem de grav, la fel ca dronele care explodează în aer sau pe mare în România. Nu am emoții în privința USR-ului: se definește, pe zi ce trece, ca un partid anti-românesc, împotriva intereselor țării noastre și, mă rog, are un număr de alegători - sper eu să devină tot mai mic, pentru ceea ce face. USR-ul nici nu neagă că Renew, la îndemnul său, a încercat să taie 770 de milioane de euro României. Și probabil nu numai atât. Dacă ar considera că nu e stat de drept, taie complet fondurile europene. Așa a pățit multă vreme Ungaria lui Viktor Orban.

Ceea ce este șocant este PNL-ul. Tu, PNL, cel mai vechi partid din Europa, artizanul Marii Uniri, cel care l-a avut, până de curând, pe Crin Antonescu președinte, cum să te dedai în PPE la un asemenea atac asupra propriei țări, care te-a trimis acolo? Cum să faci asta?

Dacă nu era parlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, să înceapă scandalul ieri, PPE vota moțiunea. Despre ce vorbim? Pentru numele lui Dumnezeu! Au avut termen până miercuri, la 17.30, să pună punctul de vedere și l-au pus la 20.07, când a început scandalul în România și a luat seama Bolojan. Cum să faci așa ceva? Tu, PNL? Hai, la USR n-am emoții, n-am așteptări prea mari de la actuala conducere a USR-ului. Mă aștept să voteze întotdeauna împotriva României. Da, e în regulă, măcar știm pe unde să o luăm. Dar PNL, partid cu valori conservatoare, partidul acesta să voteze?” a ridicat problema analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Bogdan Chirieac consideră că nu e nimic de explicat la Bruxelles despre statul de drept în România, în speța Dominic Fritz. ”Ce să-i explic? A fost o decizie definitivă a instanței, definitivă, validată și de onorabila Curte Constituțională. Ce să mai dau explicații politice? Sunt neavenite! Ar fi amestecul politicului în justiție, ceea ce, într-adevăr, este împotriva statului de drept. Ce să mai spunem?”.

”Asta a vrut Ilie Bolojan?”

Analistul politic atrage atenția că premierul Ilie Bolojan nu a răspuns când a fost întrebat dacă PNL a încurajat PPE să se alăture Renew în această rezoluție împotriva României. Premierul și Oana Țoiu au solicitat urgentarea verificării conformității legii ANI. ”Și dacă onorabila UE spune că nu e în regulă legea, ce facem, pierdem banii, nu? Asta a vrut Ilie Bolojan?” afirmă Bogdan Chirieac.

”Nu mă așteptam, vă spun cinstit. Eu pe Ilie Bolojan nu l-am suspectat nicio clipă, nicio clipă de rea-voință, ci de neștiință” subliniază Bogdan Chirieac, pentru sursa citată. ”Influența USR-ului este devastatoare împotriva lui și partidului pe care-l reprezintă, are disidenți în partid, oameni care s-au ridicat, au spus că nu sunt de acord cu USR-izarea PNL. Chiar așa sunt înnebuniți după Putere?” conchide analistul.